بالفيديو.. المشرف على المزارع السمكية يعلن عن ما تم إنجازه بالمشروع

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يعتبر مشروع الاستزراع السمكي من أهم المشروعات المتواجدة حالياً ويتم تقديمها من قبل الدولة لتخفيف الحمل على المواطن المصري البسيط، وذلك بسبب أرتفاع أسعار جميع الأسماك في الأسواق المصرية وهو يعتبر من أكثر الأكلات المحببة لدي جميع المصريين، ولهذا فتقوم الحكومة بإنشاء المزارع السمكية ومن ثم تطرح الأسماك بأسعار مخفضة عن غيرها.

وأكد المشرف على المزارع السمكية المهندس أيمن عابدين أنه تم الأنتهاء نهائياً من حوالي 1034 حوضاً من مشروع الاستصلاح السمكي، وهو يوجد في المرحلة الأولى وينتج العديد من الأسماك الذي يبحث عنها العديد من المستهلكين، وذلك لأنها لا توجد بشكل كبير في الأسواق المصرية ولكن هذه المزارع السمكية تعمل على توفرها وانتشارها بشكل كبير.

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ومن أهم هذه الأسماك الأحناش والثعابين والقاروص والدنيس والجمبري وغيرها الكثير من الأنواع الأخرى المميزة، وهذا يحدث بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والفريق مهاب مميش وسوف يتم زراعة العديد من الأصناف السمكية والذي تكون في متناول يد الجميع، ومنها السمك البلطي وهو من أهم الأنواع التي يبحث عنها العديد من المستهلكين.

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كما أنه تم الأنتهاء من هذه المزارع السمكية في عام واحد وعددهم وصل لحوالي 4140 حوضاً لزراعة السمك البلطي والبوري وأسعارها مناسبة جداً لجميع المستهلكين، وهذا لأنها تتوفر بشكل دائم ومستمر داخل جميع الأسواق المصرية ويتم البحث عن هذه الأسماك، وذلك بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أمر بإنشائه في أسرع وقت ليستفيد منها جميع المواطنين المصريين.

جديراً بالذكر أيضاً أن عابدين أشار خلال مداخلة هاتفي في أحد البرامج التليفزيونية، أنه تم البدء بالفعل في المرحلة الثالثة للمشروع وهو يعمل على استزراع أسماك البلطي الأحمر لأنه يقاوم الملوحة الموجودة في قناة السويس، وأكد على أنه تم البدء في انتاجه ويتم توسيع القاعدة الخاصة بمنافذ البيع، وهذا لزيادة حجم توزيع المنتجات السمكية حتي يشعر المواطن المصري بناتج مشروع الاستزراع السمكي.

وأخيراً تحدث عابدين أن المرحلة الثالثة من المشروع الاستزراع السمكي به مصانع علف تعمل بقوة 15 ألف طن، وأيضاً هي تعمل على ثلاث مراحل ويوجد مصنع تغليف للأسماك وإنتاج الفوم والكرتون والثلج، وتحدث قائلاً أن سوف يكون مشروعاً متكاملاً بشكل كامل ليتم استزراع السمك بالكامل.