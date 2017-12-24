وزارة الكهرباء توقف محطات توليد “الخطة العاجلة” عن العمل لوجود فائض في إنتاج الكهرباء

Advertisements

تعتبر الكهرباء من أهم مصادر الطاقة في حياة الإنسان ويتم إنشاء العديد من المحطات والمحولات الكهربائية التي تساهم في توليد الطاقة الكهربائية بكميات كبيرة، وتولد الطاقة الكهربائية وترسل لجميع الأشخاص الذين لا يستطيعون العيش بدونها لأنها من أهم المرافق والخدمات الذي تقدم لجميع المواطنين المصريين في جميع المحافظات.

لذلك فتحدث مصدر مسئول داخل الشركة المصرية الخاصة بنقل الكهرباء، وأكد على أن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر أصدر العديد من الأوامر الخاصة بوقف استخدام محطات “الخطة العاجلة”، وهي الذي قامت بتنفيذها الوزارة في عام 2014 باستثمار بلغ حوالي الـ2.6 مليار دولار، وهذا بسبب وجود فائض في الإنتاج المحلي في الوقت الحالي وعدم الاحتياج إليه.

Advertisements

وتمت الإشارة إلى أنه من المنتظر خضوع هذه المحطات للصيانة الدائمة وإعادة تأهيلها من جديد، وأكد أيضاً أن عدد من المهندسين العاملين داخل تلك المحطات تم تقلهم أمس للعمل داخل محطات أخرى، وهذا لحين أن تشتغل هذه المحطة مرة أخري إذا تم الاحتياج إليها لأنها من المحطات الهامة الذي تخدم العديد من المواطنين.

اقرأ أيضاً.. “القابضة للكهرباء” تتعاقد مع “إي فاينانس” لدفع فواتير الكهرباء إلكترونياً

ومن الجدير بالذكر أن هذه المحطات تحتوي على وحدات غازية تضم وحدات ثابتة ومتنقلة تعمل بقدرة 160 و125 و48 و25 ميجاوات في العديد من الأماكن المختلفة داخل محافظات الجمهورية، وخاصة داخل محافظات الصعيد للتصدي لأزمة الانقطاعات الكهربائية المتكررة، ومع دخول العديد من الوحدات الكبرى في الفترة السابقة لم يعد هناك جادة لهذه المحطات.

كما أنه أشار إلى أن الجدوي الاقتصادية الخاصة بهذه المحطات تكون مكلفة جداً ويتم تركيبها للقضاء على الأزمة، ويوجد أيضاً وحدات خاصة بتوليد الكهرباء الذي تكفي وتستهلك كميات قليلة جداً من الغاز الطبيعي، وهي تعتبر من المشروعات الهامة الذي يتم أستخدامها لحل هذه المشكلة الخاصة بقطع الكهرباء باستمرار خاصة في محافظات الصعيد.

يذكر أيضاً أن يتم إنشاء محطات جديدة تنتج الكهرباء في مناطق عديدة ومنها شرم الشيخ، وتم الانتهاء بشكل نهائي من إنشاء حوالي 6 وحدات حديثة داخل المدينة وهي تعمل بقدرة 48 ميجاوات للوحدة الواحدة، وهي وحدات غازية تم إنشائها بالتعاون مع شركة جنرال إليكتريك وهي التي صنعت وحدات الست الهامة لقياس الطاقة الكهربائية.