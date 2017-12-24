بعد وقف إعلان “أبلة فاهيتا” النت ظالم مسئول بشركة فودافون يكشف عن تكلفة الإعلان

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بعد إصدار قرار من قبل تنظيم الإعلام بإيقاف بث إعلان أبلة فاهيتا النت ظالم والخاص بشركة المحمول فودافون، خرج مسئول قطاع الشئون القانونية والخارجية في شركة فودافون عن صمته، والإعلان عن القيمة المالية الذي كلفتها الشركة للإعلان وأكد أن الإعلان ساعد على وجود خسائر مالية كبيرة لشركة وفودافون، وأكد أن تكلفة الإعلان لا تقل عن حوالي 10 ملايين جنيه مصري.

ومن الجدير بالذكر أيضاً أنه أكد أن شركة فودافون تصرف على الإعلانات سنوياً أكثر من 100 مليون جنيه، وقررت الشركة وقف جميع الإعلانات التليفزيونية بعد الأزمة الذي تسبب فيها إعلان أبلة فاهيتا وهذا لحين معرف أسباب هذا القرار وحصر حجم الخسائر، وشركة فودافون أصدرت أمس قرار بإيقاف جميع الحملات الإعلانية الخاصة بها عبر جميع القنوات ووسائل الإعلام المختلفة، ويتم البحث وراء تقديم مادة إعلامية هادفة.

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وأضافت الشركة أنها ستقوم بوقف جميع الاعلانات الخاصة بها حتي يتم توضيح جميع الأمور من خلال الجهات المعنية، وقدمت الشركة بيان لها قائلة أن هذا يأتي في ضوء قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والشركة تؤكد احترامها الكامل لجميع المشاهدين والقيم والذوق العام في المجتمع المصري، وتحترم جميع الجهات الحكومية المسئولة والذي تعمل على تنظيم المحتوى الإعلامي الذي يسير مع الأخلاقيات العامة.

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وقامت الشركة بعقد اجتماعاً مع جهاز حماية المستهلك وهذا تقديراً لجميع العملاء والمواطنين المصريين، وتم الاتفاق على وجود العديد من التعديلات في الاعلان ويتم عرض إعلان “أبلة فاهيتا” بشكل ومحتوى جديد، والشركة فوجئت بالقرار الخاص بالمجلس الأعلى للإعلام بوقف الإعلان ولم يتم إبلاغ الشركة بصورة رسمية من القرار ولم يتم عقد الجلسة الخاصة بالاستماع لها واتخاذ القرار النهائي.

وتم إيقاف بث الإعلان بسبب أستخدام العديد من الألفاظ السيئة داخل الإعلان، وأكد المسئول أن موقف الأعلى للإعلام بوقف الإعلان جاء بدون إخطار أو مناقشة الخسائر الذي تصيب الشركة، وكان هذا على عكس موقف جهاز حماية المستهلك الذي قام بمناقشة الشركة لمحتوى الإعلان بعد إذاعته، والشركة ناقشت هذا مع الجهاز والذي قام بحذف جزء من الإعلان وهذا تقديراً وأحتراماً لجميع وجهات النظر.