أخبار الطقس اليوم الأحد 24/12/2017.. درجات الحرارة المتوقعة على محافظات مصر

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ورد في البيان الصادر من خلال خبراء هيئة الأرصاد الجوية أنه يتوقع أن يسود اليوم الأحد على أغلب الانحاء انخفاض في درجات الحرارة ملحوظ، ويستمر انخفاض الحرارة ليصبح الطقس مائل للبرودة وذلك على أغلب المناطق في شمال البلاد، حيث أكد الخبراء أنه سوف يمتد حتى تصل الوجه البحري بالإضافة إلى القاهرة، وأنه سوف معتدل وذلك على معظم المناطق في شمال الصعيد، على أن يكون دافئ على جنوب الصعيد خلال ساعات النهار، ويسود البرودة في بداية ساعات الليل ثم يتغير ويصبح شديد البرودة في آخره.

جدير بالذكر أنه يتوقع أن تظهر خلال اليوم كلاً من السحب المنخفضة بالإضافة إلى السحب المتوسطة على أغلب المناطق في شمال البلاد كما يتوقع أن يصاحبها خلال اليوم سقوط الأمطار على أغلب المناطق في السواحل الشمالية، وأنه سوف تمتد خلال اليوم حتى يصل إلى محافظات القاهرة والوجه البحري بالإضافة إلى سلاسل جبال البحر الأحمر.

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وعن حركة الرياح أكدت الأرصاد الجوية أنه سوف يسود أغلبها شمالية غربية وأنها سوف تكون نشطة على أغلب الأنحاء كما ورد في أغلب أخبار الطقس اليوم أنها سوف تكون مثيرة للرمال وبالنسبة إلى حالة الأتربة سوف تظهر على جنوب البلاد، كما يتوقع أن تنشط حركتها اليوم على كلا البحرين المتوسط والأحمر، مما يؤثر على حركة الملاحة البحرية ويؤدي الى اضطرابها.

أما بالنسبة إلي حالة البحر المتوسط فقد جاء في أخبار الطقس اليوم أنها سوف تكون مضطربة جدا، وأنه سوف ترتفع حركة الموج فيه خلال اليوم ما بين ثلاثة أمتار إلى ثلاثة أمتار ونصف، وبالنسبة إلى حالة الرياح المتوقعة ورد أنها سوف تكون سطحية شمالية غربية، وعن حالة البحر الأحمر فقد جاء أنها سوف تكون مضطربة وأنه سوف ترتفع حركة الموج فيه خلال اليوم ما بين مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار، وعن حالة الرياح ورد أنها سوف تكون سطحية شمالية غربية.

عن درجات الحرارة المتوقعة طبقا لما ورد في أخبار الطقس اليوم الأحد على محافظات مصر فهي كالتالي:

الإسكندرية 14 17

بلطيم 15 17

القاهرة 14 18

وسط الدلتا 13 18

سيوة 10 18

بورسعيد 16 18

مطروح 13 16

السلوم 12 16

رفح 12 19

الإسماعيلية 12 19

دمياط 16 19

العريش 13 19

نخل 10 18

نويبع 16 19

السويس 13 19

رأس سدر 15 20

الطور 17 21

شرم الشيخ 23 26

طابا 16 20

كاترين 07 16

الفيوم 12 18

بنى سويف 11 18

الغردقة 18 24

مرسى علم 19 25

سوهاج 12 20

قنا 14 21

المنيا 10 18

أسيوط 10 19

أبو سمبل 19 24

الوادي الجديد 13 22

الأقصر 13 22

أسوان 14 25

رأس حدربة 23 26

شلاتين 22 28

أبو رماد 22 27

حلايب 23 26.