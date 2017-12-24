سوق الأدوية تعاني من نقص 250 نوع ليس لها بديل

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أعلن أمين شعبة الصيدليات التابع للغرفة التجارية في القاهرة، الدكتور “محمد عبد العزيز” خلال مجموعة من التصريحات التي قام بها مؤخرا، أن سوق الأدوية يعاني من نقص ما يصل إلى 250 صنف من الأدوية التي لا يتوفر لها بديل آخر.

وأوضح خلال التصريحات أن أدوية البنسلين وأمراض الشلل الرعاش وكذلك عدد من الأدوية التي تستخدم لعلاج الأمراض المزمنة تأتي على رأس الأنواع الغير متوفرة في السوق والتي تتسبب في ظل نقصانها في أنين المريض المصري وبالتالي مرور حالته الصحية بمرحلة من التدهور.

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كما أشار عبد العزيز خلال التصريحات التي قام بها لمصر 365 أن الارتفاعات التي مرت بها تكاليف الإنتاج خلال الفترة الأخيرة والتي جاءت مع ارتفاع سعر الدولار بعد قرار التعويم، حيث يتم استيراد تلك المواد من الخارج، هذا بجانب ثبات الأسعار خلال بيع المنتجات في السوق وذلك في ظل التسعيرة التي وضعتها وزارة الصحة هي السبب وراء توقف إنتاج تلك الأدوية.

حيث تسببت عملية الإنتاج خلال الفترة الأخيرة في ظل تلك الظروف في العديد من الخسائر التي اضطرت الشركات إلى تحملها ولكنها قامت فيما بعد بوقف بوقف إنتاج تلك الأدوية منذ فترة لا تقل عن ثلاثة أشهر مؤخرا.

كما تقدم عبد العزيز إلى الحكومة بطلب ضرورة التدخل لحل تلك المشكلة والتي تسببت في الكثير من المشكلات الناتجة عن نقص الأدوية في السوق، حيث طالب ضرورة الإهتمام بأمر التسعيرة وذلك للحفاظ على سلامة وصحة المرضى.

كما ناشد القوات المسلحة والتي على ذكره تمتلك الكثير من التكنولوجيا المتقدمة في مجال الصناعات المختلفة، حيث تدخلت خلال الفترة الأخيرة في الكثير من المشكلات واستطاعت إيجاد حلول فورية لها، وبالتالي حدت من معدلات الأزمات التي يعاني منها المواطن المصري.

كما أشار عبد العزيز إلى أن توفير تلك الأدوية بسعر أعلى لا يشكل عبء على المواطن، فهو يفضل الحصول عليه بسعر أعلى على الحصول عليه من خلال التهريب بصورة غير شرعية وبالتالي الوقوع في الكثير من المشكلات .

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