أخبار مصر اليوم الاحد 24/12/2017: أهم ما ورد في الصحف المصرية

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ومازالت الأحداث في مصر تتوالي بشكل كبير، حيث ورد أنه تتنوع الأحداث على مدار الساحة والتي تتصدر الصحف المصرية ما بين سياسية واقتصادية واجتماعية، وتختلف أخبار مصر اليوم من محافظة لأخرى بخلاف الأحداث الخارجية المتعلقة بشأن جمهورية مصر العربية، وعلى هذا نستعرض لكم من خلال هذا المقال أبرز ما جاء بالصحف المصرية.

أخبار مصر اليوم الاحد 24/12/2017: الأهلي يرصد رقماً قياسياً من أجل التعاقد مع نجم إنبي الواعد

ذكرت أبرز الصحف المصرية اليوم الأحد أن مجلس إدارة النادي الأهلي قد رصد رقماً قياسياً، حتي يتمكن من التعاقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم في الميركاتو الشتوي المقبل، وأحد أبناء نادي انبي، لمعرفة كافة التفاصيل يرجى زيارة المقال الرئيسي من هنا.

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أخبار مصر اليوم الاحد 24/12/2017: شاهد بالصور والأسعار تخفيضات هايبر وان على الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية والكهربائية

قام هايبر وان بالكشف عن أحدث عروضه المميزة لهذا الشهر والذي يوافق قرب الاحتفالات بأعياد رأس السنة، وأنه سوف يتم طرح العديد من المنتجات الغذائية أو هواتف محمولة أو أجهزة إلكترونية أو إلكترونية، حيث أكد على أنه يقدم هذا الشهر العديد من الخصومات والتخفيضات في ظل الارتفاع الهائل في الأسعار، لمعرفة كافة التفاصيل يرجى زيارة المقال الرئيسي من هنا.

أخبار مصر اليوم الاحد 24/12/2017: ننشر لكم تفاصيل قرار وزير التموين الخاص بتدوين أسعار البيع على المنتج

أعلن السيد وزير التموين عن أخر تفاصيل القرار المتعلق بشأن تدوين الأسعار على المنتجات من قبل الشركات المنتجة، حيث شدد على القرار النهائي الصادر بهذا الصدد والذي من المقرر أن يتم تطبيقه بعد سبعة أيام، لمعرفة كافة التفاصيل يرجى زيارة المقال الرئيسي من هنا.

أخبار مصر اليوم الاحد 24/12/2017: الحكومة تقترض اليوم الأحد من البنوك المصرية 13.2 مليار جنيه