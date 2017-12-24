تعرف على الإجراءات والمستندات المطلوبة لتعلية المباني بطريقة قانونية

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يقدم اليوم موقع مصر 365 نصائح لكل من يرغب في تعلية العقارات الخاصة به، حيث أن الفترة الحالية يزيد فيها الطلب على الوحدات السكنية بسبب الزيادة السكانية الكبيرة في الدولة المصرية ويقدم الموقع لكل القراء الإجراءات المطلوبة من أجل إجراء عملية تعلية المباني المتعلقة بالرسوم وكذلك مستندات لتتم عملية تعلية المباني بشكل قانون ولا يتعرض صاحب العقار للمسألة القانونية.

وفي البداية لابد أن يقدم الراغب في تعلية العقارات التابع له بمستندات ترخيص البناء التي قام على أساسها عملية بناء العقار، بالإضافة إلى صورة من الترخيص السابق الصادر للعقار وكذلك الرسومات المعتمد عليها في عملية بناء العقار، وكذلك يتم تقديم الأوراق الدالة على حيازة الأرض المقام عليها العقار، وصورة من بطاقة الرقم القومي لمن سيقوم الترخيص باسمه.

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بالإضافة إلى حضور مالك العقار نفسه والذي صدرت التراخيص باسمه أو تقديم توكيل رسمي يكون باسم صاحب العقار لمن ينوب عنه سواء كان مهندس أو مكتب هندسي للشروع في إجراء استخراج ترخيص تعلية المبنى، بالإضافة إلى تقديم شهادة صلاحية الأعمال للحصول على ترخيص تبعاُ للنموذج المنصوص عليه في اللوائح المرفق بها صورة بيان صلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية بالإضافة إلى الاشتراطات البنائية التي تم إصدارها من الجهات الإدارية المختصة بموقعه سواء كانت من المهندس أو المكتب الهندسي التي سيتولى مهمة تعلية المبنى.

ومن الإجراءات المتبعة في تعلية المباني أيضا إحضار ثلاث نسخ من الرسومات الهندسية المعتمدة من قبل المكتب الهندسي أو المهندس الذي سيتولى عملية تعلية المبنى، ومن الأوراق والمستندات المطلوبة أيضا شهادة من المهندس أو المكتب الهندسي التي تدل على النظام الإنشائي للمبني وكذلك أساسات المبنى، بالإضافة على مستندات تدل على تحمل المبني عملية تعلية المبني بالطريقة المطلوبة.

ومن الإجراءات والمستندات أيضا اللازمة في عملية تعلية المباني أن يتم إصدار وثيقة تأمين لأعمال تعلية المباني ويتم استثناء من ذلك أعمال تعلية التي لا تتجاوز قيمتها حوالي 200 ألاف جنيه مصري، ولمرة واحدة أو طابق واحد فقط من المبنى المراد تعليه لتكون هذه العملية لا تعرض صاحب المبنى للمسألة القانونية.

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