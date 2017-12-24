الأرصاد الجوية تحذر من تعرض كافة أنحاء محافظات مصر غداً الإثنين إلى سقوط أمطار غزيرة

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صرح مسئول بهيئة الأرصاد الجوية، أنه ستتعرض البلاد غداً الأثنين إلي رياح قوية وسقوط الأمطار الغزيرة علي كافة أنحاء المحافظات، موضحا أنه من المتوقع تقلب الأحوال الجوية بين النهار الذي يسود طقس بارد والليل الذي يسود طقس شديد البرودة وخاصة محافظات الوجه البحري، أوضح المسؤول حالة الطقس في مصر اليوم الأثنين، كما أنه أضاف أيضاً أحوال الطقس علي مصر خلال الأيام القادمة، في أنه سوف تتعرض النواحي الشمالية من البلاد إلي رياح وسقوط الأمطار وأيضاً الأمواج .

حالة الطقس في مصر اليوم الإثنين، أكد مسئول بالأرصاد الجوية، أنه سوف يسود اليوم الإثنين طقس بارد على شمال البلاد في النهار، وشديد البرودة في الليل على جنوب البلاد، حيث تتكاثف السحب علي البلاد وهذا يؤدي إلي سقوط الأمطار علي كافة أنحاء البلاد.

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أحوال الطقس في مصر خلال الأيام القادمة، شهدت مصر خلال الأيام الماضية تقلبات ملحوظة في أحوال الطقس، قام الخبراء بهيئة الأرصاد الجوية بتحذير المواطنين من سوء الأحوال الجوية خلال الفترة القادمة، مؤكدين أنه سوف تتعرض البلاد لموجة شديدة من البرودة وسقوط الأمطار الغزيرة علي كافة محافظات مصر وخاصة الوجه البحري والصعيد، موضحين أنه ستهب رياح شديدة ، مؤكدين علي المواطنين أنهم يتوخوا الحذر من الخروج صباحاً حتى لا يتعرضوا الشبورة الكثيفة في تلك الأيام.

وعن حالة الأمواج اليوم وخلال الأيام القادمة بالنسبة لحالة الأمواج في البحر اليوم الأثنين، بالنسبة للبحر الأحمر سوف تضطرب الأمواج من منخفضة إلى مرتفعة حيث تصل ارتفاع الأمواج من متر إلي مترين، بينما في البحر المتوسط تكون الأمواج معتدلة.

أما عن أحوال الأمواج في الأيام القادمة، فيتوقع الخبراء في هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الأمواج في البحر المتوسط سوف تكون مضطربة حيث تصل من متر ونصف إلي مترين بينما حالة الأمواج في البحر الأحمر تكون معتدلة.