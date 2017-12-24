المواطنين المصريين بين المؤيد والمعارض لقانون التأمين الصحي الجديد

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تابع موقع مصر 365 آراء المواطنين المصريين في “قانون التأمين الصحي الجديد الشامل” والذي من المقرر أن يبدأ تطبيقه الفعلي بالتدريج خلال ثلاث سنوات، وكان هناك العديد من الآراء التي تنوعت ما بين مؤيد وأخر معارض لتطبيق القانون، بسبب شمول قانون الأمراض على أن يقوم المنتفع بدفع تكاليف العلاج الخاص به عن طريق خصمها من راتبه الشهري.

حيث أعلنت مواطنة مصري تسمى “أمينة سيد” أن قانون التأمين الصحي الجديد الشامل سوف قوم على خدمة المواطنين بشكل كبير، وأضاف أن الرواتب الشهرية لا يمكن أن يتم الخصم منها لتكاليف العلاج الشهري حيث أن الرواتب تعد ضعيفة، وأضافت أنه يتم خصم ضرائب بما فيها التأمين الصحي، وأشارت أنه لابد أن يتم الحصول من قيمة أموال الضرائب التي تتضمن أيضا التأمين الصحي على قيمة الخصم المستحق لقانون التأمين الصحي الجديد.

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وأشار مواطن مصري آخر يسمى “جمال كامل” أن تطبيق “قانون التأمين الصحي الشامل” سوف يقوم على مساعدة فئة الغير القادرين على تحمل نفقات العلاج في الدولة المصرية مما سيعمل على دعم الصحة العامة لجميع المواطنين، وأضاف أن خصم قيمة واحدة في المئة من المرتبات أمر لا يستهان به بأي شكل من الأشكال.

وأعلن مواطن أخر يسمى “طارق صبحي” أن “قانون التأمين الصحي الجديد الشامل” يعد قانون ممتاز جداَّ حيث أن خصم قيمة واحد في المئة من الراتب يعد أمر هين في مقابل أن يشمل القانون على جميع الأمراض، أما خصم نسبة ثلاثة في المئة من الراتب الشهري من المواطن الذي لا تعمل زوجته يعد عبء كبير على كاهل الأسر المصرية، وأوضح أن هذا يعد أمر كثير جداَّ وخصوصاً أن الراتب الشهري لا يكفي مصاريف المنزل.

وأعلنت مواطنة تسمى “سعدية مصطفى” البالغة من العمر خمسة وستين عام أن أكثر ما يميز قانون التأمين الصحى الشامل الجديد هو مساعدة غير القادرين، وأعلن المواطن “محمد عبدالعال” أن قانون التأمين الصحي الشامل الجديد سوف يساعد على تطوير الخدمات الصحية، وأضاف أن قانون التأمين الصحي الجديد يعد خطوة في الطريق لتحسين الصحة العامة.

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