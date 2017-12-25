تعرف علي الأوراق المطلوبة لاستخراج رخصة تعلية عقار

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مع مرور الوقت الحالي نجد الزيارة الكبيرة لعدد السكان في مصر الأمر الذي يؤدى إلي التكدس السكاني، لذلك يتطلع الكثير من المواطنين الي تعلية المباني الخاصة بهم وذلك نظرا للإقبال الشديد علي الوحدات السكنية، لذلك يجب علي كل مواطن يحرص على ارتفاع المبني الخاص بية، التعرف علي كافة الرسوم وجميع المستندات المطلوبة لكي تتم العملية تحت إشراف قانوني وبشكل سليم حتي لا يتعرض الي أي مسألة قانونية تؤدي الي إزالة العقار بأكمله.

لذلك حرص موقع مصر 365 علي تقديم كافة الإجراءات والمستندات والأوراق المطلوبة لكي يتماشى عليها المواطن حتى لا يقع تحت المساءلة القانونية.

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وعلي نفس السياق نجد بأن المحامي ابراهيم بكار، أوضح في خلال تقرير صحفي بأن علي المواطن استخراج ترخيص تعلية وأوضح ايضا جميع الأوراق والمستندات المطلوبة ليقوم بتقديمها، حيث ذكر بأن المواطن يقوم بتقديم طلب ترخيص تعلية الي الجهة الإدارية المختصة ويكون الترخيص خارج من المكتب الهندسي أو المهندس المختص والمشرف علي العقار وذلك طبقا للنظام المنصوص عليه والموضح عليه اللائحة وعليه أن يقوم بارفاق المستندات وهي كالاتي:

احضار مستندات تثبت ملكية العقار، وترخيص البناء التي علي أساسها تم البناء وإحضار ايضا صورة من الترخيص السابق للعقار وكافة الرسومات المعتمدة. احضار المستندات الخاصة والعدالة علي ملكية قطعة الأرض المنشأة عليها العقار. احضار صورة من بطاقة الرقم القومي للشخص المالك للعقار والذي سوف يصدر الترخيص باسمة. نص أيضا على حضور المالك بنفسه، والذي من خلاله سوف يتم التفويض أو شخص ينوب علية بشرط عمل أو توكيل رسمي باسمة، ويمكن المهندس المشرف علي العقار أو المكتب الهندسي أن ينوب علي مالك العقار ويتم التفويض له وعلي ذلك تسير الإجراءات بشكل رسمي ويتم استخراج ترخيص تعلية المباني. احضار شهادة صلاحية الأعمال للترخيص، وذلك وفقا للنموذج المنصوص عليه من قبل اللائحة، على أن يرفق معه صورة لبيان صلاحية الموقع للبناء وذلك طبقا الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية الموضحة من خلال الجهة الإدارية ومن خلال المهندس أو المكتب الهندسي. احضار ثلاث نسخ من الرسوم الهندسية للعقار علي أن تكون معتمدة من المكتب الهندسي. احضار شهادة من المهندس أو المكتب الهندسي بأن العقار يصلح لاعمال التعلية المطلوبة ويتحمل ذلك.

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