تعرف علي موعد صرف المعاشات لشهر يناير المقبل

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أكدت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بانة سوف يتم صرف كافة المعاشات المستحقة في شهر يناير لعام 2018، في بداية الشهر المقبل وسوف يكون مبكرا، وذلك احتفالا بحلول عيد الميلاد المجيد، وذكرت بأن صرف المعاشات سوف يتم يوم 1 يناير بدلا من صرفها يوم 10 من شهر يناير، وذكرت بأن المعاشات سوف تكون متوفرة في جميع البنوك ومكاتب البريد.

والجدير بالذكر أن الوزيرة غادة والي قامت بتشكيل غرفة عمليات مركزية من شأنها تقوم بمتابعة عملية صرف المعاشات للمستحقين وان تقوم بدورها في حل كافة المشاكل والعقبات التي تقف عائقا أمام المستحقين من أصحاب المعاشات.

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وأشارت إلى أنة من المقرر أن تقوم الوزارة بتزويد كافة الماكينات المتخصصة لصرف المعاشات التقاعدية التابعة لهيئة البريد والبنوك حتى تقوم بتوفير الوقت والجهد علي المستحقين من أصحاب المعاشات، ولكي يتمكن من صرف المعاشات بكل سهولة.

وأوضحت الدكتورة غادة، بانة من المقرر أن تقوم كافة المنافذ التأمينية وهيئة البريد بفتح أبوابها في خلال الساعات الأولي من بداية شهر يناير لعام 2018 المقبل، مشيرا إلي أنه لن يقوم أي عامل بالانصراف من مكانه إلا اذا تم استلام كافة المستحقين من أصحاب المعاشات حقوقهم ومستحقاتهم المالية.

وأكدت بأن الهيئة العامة للبنوك ومكاتب البريد يتوفر بها 500 مكتب تأميني الذي من خلالة يقوم بالعمل علي خدمة كافة المستحقين من أصحاب المعاشات وجميع المواطنين، مؤكدة أن عدد المستفيدين من الهيئة التي تحتوي على 500 مكتب يصل الي 2 مليون مستحق من أصحاب المعاشات، وذكرت بأن باقي المستحقين سوف يقوموا بصرف مستحقاتهم المالية من خلال مكاتب البريد والبنوك المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية، مشيرا بأن الاعداد التي تقوم بصرف المعاشات من البنوك أو مكاتب البريد تصل عددهم الي 8 مليون مستحق من أصحاب المعاشات التقاعدية.

وأشارت والي أن الوزارة تتطلع الي خدمة كافة المواطنين، وخاصة أصحاب المعاشات التقاعدية، لذلك تبذل الوزارة قصارى جهدها في سبيل تزويد الامكانيات المادية والمعنوية لأصحاب المعاشات، وحرصت الوزارة على تزويد ماكينات الصرف التابعة لهيئة البنوك ومكاتب البريد المختلفة، لكي تخفف العبء على أصحاب المعاشات التقاعدية.

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