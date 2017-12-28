تعرف على راتب الأطباء المتفق عليها في قانون التأمين الصحي الجديد

Advertisements

صرح الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة بأن الوزارة تحرص وتهتم اهتمام خاص بطبيب الاسرة، ويعتبر طبيب الأسرة هو الذي يتواجد في وحدات الرعاية الصحية، وتوقع العديد من الأطباء بأن يحصل طيب الأسرة الي حوالي 30 ألف جنية شهريا من خلال نظام التأمين الصحي الشامل الجديد، واكدت الوزارة أن هذا المبلغ الكبير الذي سوف يحصل علية طبيب الأسرة، بسبب أنة سوف يمنع من القيام بالعمل الخاص الخارج الوحدة الصحية وذلك من أجل ان تكون كل طاقته ونشاطه داخل الوحدة الصحية وان يراعي صحة المواطنين.

وعلق الدكتور عماد الدين في تصريح خاص قامت اغلب الصحف الإلكترونية الإخبارية بنشر التصريح حيث ينص علي أن الوزارة تقوم بمتابعة كافة الآليات المطلوبة وذلك ليتم تنفيذ المرحلة الأولي من مشروع قانون التأمين الصحي الشامل الجديد، وذكر الوزير بأن من المتوقع أن القانون التأمين الجديد يشمل اهتمام خاص بالاطباء الذين عانوا كثيرا خلال السنوات الماضية وقاموا بتحميل الكثير من العبء والضغوط.

Advertisements

وأكد وزير الصحة أنه بمجرد الانتهاء من آخر مراحل من تنفيذ قانون التأمين الصحى الشامل الجديد، لن يذهب اي شخص مريض للعلاج بالخارج، مؤكدا ايضا بأن لن يقوم اي مريض بدفع اي أموال أو مبالغ مالية ليقوم بالحصول على الخدمات الطبية والعلاجية وسوف تقوم متوفرة لكافة المواطنين مجانا بدون مقابل، مشيرا بأن الوزارة تعمل علي توفير كافة الخدمات الصحية والعلاجية والمراكز الصحية والعلاجية المختلفة في أنحاء الجمهورية بمختلف المحافظات.

وذكر الوزير بأن الوزارة تبذل قصارى جهدها في ترقي منظومة الصحة وتحديثها وتطويرها من حين لاخر، مؤكدا بأن قانون التأمين الصحى الشامل الجديد سوف يوفر علي المواطنين الكثير من المبالغ التي يعاني منها المرضى، وان القانون الجديد يشمل اهتمام خاص بكافة الأطباء ليقوموا بتقديم جميع الخدمات الصحية لكافة المرضي.

وأكد الوزير بأن المبلغ الذي سيحصل عليها طبيب الأسرة المتواجد بالوحدات الصحية سوف يكون كبير، لكي يكون متفرغ الوحدة الصحية فقط ولن يحتاج للذهاب إلى عيادة خارجية.

اقرا ايضا:

وزير الصحة تعلن عن أخر تطورات أزمة نواقص الدواء