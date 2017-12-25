أخبار مصر اليوم الاثنين 25/12/2017.. أهم ما ورد فى الصحف المصرية

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تتصدر أخبار مصر اليوم الصحف المصرية بشكل دائم فى مختلف الأنشطة سواء الإقتصادية أو السياسية أو الإجتماعية أو الرياضية وغيرها من الأمور المتعلقة بكافة محافظات مصر والشأن الداخلي والخارجي في البلاد، ولهذا نستعرض لكم من خلال موقعنا مصر 365 أبرز ما جاء في هذا الصدد مؤخرًا من أخبار مصر اليوم.

أخبار مصر اليوم الاثنين 25/12/2017: صورة داخل كتب دراسية بالمدارس الدولية تحث على الشذوذ الجنسي

انشغل الرأي العام في الفترة الأخيرة بالعديد من القضايا والتي على رأسها قضية الشذوذ الجنسي، وقد أثير في الفترة الأخيرة جدل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بعد أن تم نشر صورة لأحد الكتب المدرسية وتحديدًا مدارس اللغات والدولية، حيث ان هذه الصورة تظهر تزرع في عقول الأطفال مفهوم الشذوذ الجنسي، ولمعرفة كافة التفاصيل يرجي زيارة المقال الرئيسي من هنا.

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أخبار مصر اليوم الاثنين 25/12/2017: مصادر تكشف أهمية قرار الحكومة بكتابة الأسعار على السلع والمنتجات

أعلن الخبير الاقتصادي، المهندس خالد الشافعي، في أحدث تصريحاته الصادرة بشأن قرار الحكومة الأخير والمتعلق بشأن ضرورة كتابة الأسعار على السلع والمنتجات الاستهلاكية، أن تفكير الحكومة في هذه المرحلة وتحديدًا القرار الصادر من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية والمتعلق بشأن كتابة الاسعار على السلع يعد أمر ضرورى لعدد من الأسباب المختلفة، ولمعرفة كافة التفاصيل يرجي زيارة المقال الرئيسي من هنا.

أخبار مصر اليوم الاثنين 25/12/2017: الكشف عن موعد صرف المعاشات لشهر يناير المقبل

أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي، في أحدث تصريحاتها المتعلقة بشأن عملية صرف المعاشات المستحقة في شهر يناير لعام 2018، عن موعد صرف المعاشات المقررة لشهر يناير، حيث تحدد موعد صرفها بالتزامن مع احتفالات عيد الميلاد المجيد، كما أكدت على أن المعاشات سوف تكون متوفرة في هذا الموعد بجميع البنوك ومكاتب البريد، ولمعرفة كافة التفاصيل يرجي زيارة المقال الرئيسي من هنا.

أخبار مصر اليوم الاثنين 25/12/2017: خبراء اقتصاد يتوقعون زيادة أسعار الأسماك في 2018

خرجت بعض التصريحات المتعلقة بشأن أسعار الأسماك في مصر مع حلول العام الجديد في ظل القرارات الجديدة التي تصدرت الساحة بزيادة أسعار العديد من السلع مع بدء العام المالي الجديد، حيث أكدت التصريحات أن ارتفاع أسعار السلع سوف يؤثر على سعر الأسماك ويؤدي إلى زيادة ايضًا، ولمعرفة كافة التفاصيل يرجي زيارة المقال الرئيسي من هنا.