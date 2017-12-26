تعرف على نتيجة قرعة شقق “سكن مصر” بالرقم القومي

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أعلن وزير الإسكان والمرافق الدكتور “مصطفى مدبولي”، عن نتيجة قرعة سكن مصر، وأنه سوف يتم سحب قرعة وحدات “سكن مصر”، وذلك بداية من يوم الخميس الموافق 21 ديسمبر 2017 حتي يوم الخميس 18 يناير 2018، في المدن التالية ( دمياط الجديدة، المنيا الجديدة، 6 أكتوبر، مدينة العبور، مدينة بدر، القاهرة الجديدة)، وسوف يقوم موقع 365 بنشر نتيجة مشروع مصر وذلك من موقع بنك التعمير والإسكان.

وسوف تنشر نتيجة قرعة القاهرة الجديدة مشروع”سكن مصر” ، للمرحلة الأولي من هنا.

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وسوف نقوم بنشر نتيجة قرعة “سكن مصر” لجميع المحافظات.

نتيجة قرعة بدر.

نتيجة قرعة 6 أكتوبر.

نتيجة قرعة العبور.

نتيجة قرعة دمياط الجديدة.

نتيجة قرعة المنيا الجديدة.

أما عن الأماكن التي سوف تتم فيها إجراءات قرعة “سكن مصر”.، مدينة دمياط الجديدة سوف تقام في صالة أكتوبر الرياضية، خلف النادي المصري بمحافظة بور سعيد، أما مدينة القاهرة الجديدة والمنيا الجديدة، ومدينة بدر، ومدينة 6 أكتوبر والعبور سوف تقام القرعة في نادي المقاولون العرب.

مواعيد قرعة مشروع وحدات “سكن مصر:

1،2،3) في المنطقة 14 بالتجمع الثالث، بجوار الجامعة الألمانية.

مدينة المنيا الجديدة: مسلسل الأدوار(1،2،3) منطقة 1 امتداد المنيا الجديدة.

مدينة 6 أكتوبر: يوم الثلاثاء 2 يناير 2018 قرعة (1،2) منطقة 1 جنوب طريق الواحات بجوار الداون تاون (أ)، ومسلسل الدورين (1،3) منطقة مسلسل 2 جنوب طريق الواحات بجوار الداون تاون (ب)،

مدينة بدر يوم : الخميس يوم 28 ديسمبر 2017 قرعة مسلسل الأدوار(1،2،3) في منطقة 1 سكن مصر بجوار طريق القاهرة السويس.

مدينة العبور، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 9 يناير 2018 قرعة مسلسل الأدوار (1،2،3) بمنطقة مسلسل 1 2600 فدان بشمال المدينة (أ)، ويوم الأربعاء 10 من يناير 2018، مسلسل الأدوار (1،2،3) بمنطقة مسلسل(2)، 2600 فدان بشمال المدينة (ب).

مدينة دمياط الجديدة الأربعاء 17 من يناير 2018 أدوار (1،2،3)، منطقة مسلسل1، غرب جامعة دمياط، أما أدوار (1،2،3) منطقة 2 جنوب الحى الاول، ومسلسل الدورين (1،3) بمنطقة مسلسل 3 بالحى المتميز، شرق المدينة بجوار دار مصر، ويوم الخميس 18 يناير 2018 قرعة مسلسل الدور 2 مكرر، بمنطقة مسلسل 3 بالحى المتميز، شرق المدينة بجوار مشروع دار مصر، وسوف تنعقد الجلسة في تمام الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 11 صباحا ولمن يريد الحضور فقط يكون برفقته إيصال سداد مقدم الحجز.

مدينة القاهرة الجديدة: يوم الخميس 21 ديسمبر 2017، وسوف تتم إجراء القرعة لمسلسل الأدوار (1،2،3) بمنطقة مسلسل 1 الأندلس تقسيم (أ)، أما يوم السبت 23 ديسمبر 2017 لمسلسل الدور(2 مكرر)، وذلك غرب الجامعات الأندلس تقسيم(ب)، أما يوم الأحد 24 ديسمبر 2017 للدورين (1،3) الحي الأول، وسلسل لأدوار (1،2،3) بمنطقة 13 بالتجمع الثالث، شمال الحي الأول.

وعلى السادة المتقدمين بالحجز ولم يصبهم التوفيق في هذه القرعة ، سوف يتم استيراد العائد والمقدم، وذلك من خلال فروع بنك التعمير والإسكان يوم الأحد الموافق 28 يناير 2018 ، وذلك خلال أيام العمل الرسمية، و المواعيد من الساعة 3 عصراًحتى الساعة 5 مساءاً.

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