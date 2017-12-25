“الاتصالات” تعلن تراجع اشتراكات الهاتف المحمول وزيادة اشتراكات الهاتف الثابت

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تابع موقع مصر 365 انخفاض حجم اشتراكات المصريين بخدمات الهاتف المحمول بعد أن تجاوزت حاجز المائة مليون في التقرير الصادر عن شهر سبتمبر السابق لعام 2017، ليسجل 99,40 مليون في التقرير الذي أصدرته “وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات” عن اشتراكات المصريين في خدمات الهاتف المحمول خلال شهر ديسمبر الجاري لعام 2017.

كما أعلن تقرير “وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن مستخدمي خدمات الإنترنت عن طريق الهاتف المحمول قد سجلوا حوالي 32,7 مليون مستخدم، أما مستخدمي USB حوالي 3,27 مليون مستخدم، وبلغت السعة الدولية لخدمات الإنترنت حوالي 1406,1 مليار نبضة في الثانية الواحدة، وبلغت نسبة انتشار مستخدمي تكنولوجيا الإنترنت حوالي 42,2%، وذلك تبعاً للمسح الذي تم على استخدامات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للفرد والأسرة خلال العام الجاري 2016/ 2017، وأوضح المسح أن عدد مشتركي خدمات الإنترنت فائق السرعة بلغوا حوالي 4,95 مليون مشترك، فيما سجلت نسبة مستخدمي خدمات الإنترنت عن طريق الهاتف المحمول حوالي 32,98%.

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وأعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن تغير في التوزيع النسبي لمستخدمي خدمات الإنترنت فائق السرعة ADSL حيث استحوذ محافظة القاهرة على النسبة الأكبر من مشتركي خدمات الإنترنت بنحو 2% ليصل النسبة المئوية على 41% في آخر تقرير صادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسجلت أيضا محافظة الدلتا ارتفاع في عدد مستخدمي خدمات الإنترنت من نسبة 29% على نسبة 31%، وارتفعت نسبة استخدام خدمات الإنترنت في الوجه القبلي إلى 12% بدلاً من نسبة 11%، وبينما ظلت محافظات قنا والبحر الأحمر وسيناء عند نسبة 6%، أما محافظات مرسى مطروح ومحافظ الإسكندرية فقد شهد تراجع في عدد مستخدمي الإنترنت لتسجل 10% بدل من 11%.

وأوضح مسح الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن إجمالي سعد السنترالات قد بلغت حوالي 17,72 مليون خط، وارتفعت عدد مشتركي التليفون الأراضي الثابت إلى 6,54 مليون مشترك، بلغ معدل انتشار التليفون الارضي الثابت إلى 6,83%، تبعاً للتقرير الصادر عن “الشركة المصرية للاتصالات” التي تملك أكثر من 1550 سنترال على مستوى محافظات جمهورية مصر العربية تشمل حوالي 1,81 ألف مشترك في خدمات التليفون الثابت في قرى الريف المصري.

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