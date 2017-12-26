شعبة البقالة تطالب وزارة التموين بكتابة السعر على المنتجات المستوردة من الخارج والمصنعة

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قام عضو شعبة البقالة والمواد الغذائية في غرفة تجارة القاهرة أشرف حسن بمطالبة وزارة التموين بضرورة تطبيق قانون كتابة الأسعار على جميع المنتجات المستوردة من الخارج والمصنعة في مصر وهذا يكون بداية عام 2018، ويكون ذلك وفقاً للقرار الذي أصدره وزير التموين بوضع وتدوين الأسعار على جميع السلع والمنتجات الهامة والأساسية.

ويتم تطبيق هذا القرار بداية من أول عام 2018 وليس قبل ذلك لتجنب العديد من الأشخاص الخسائر التي يمكن أن تلحق بجميع المنتجين والمستوردين، وهذا لعدم قدرتهم على تحمل التكاليف الجديدة والخاصة بطباعة أو كتابة السعر على جميع المواد الغذائية، وأيضاً عدم توافر الماكينات الخاصة بتنفيذ جميع ما سبق ذكره لتدوينة على جميع المنتجات.

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ومن الجدير بالذكر أيضاً أن حسن أكد أنه لابد وأن يتوفر لجميع المنتجين لإعطاء مهلة لهم، وتقدم الوزارة لهم قروض سهلة وميسرة لتجهيز خطوط إنتاج خاصة لماكينات الطباعة الخاصة بكتابة الأسعار على السلع والمنتجات، وأن يتم تنفيذ هذه القرار بشكل تدريجي وبغرض تطبيق جميع الأوضاع للحفاظ على معدلات الإنتاج، ولفت الانتباه إلى أهمية هذا القرار لما له من آثار كبيرة وأهمها ضبط الأسعار في الأسواق وإعطاء فائدة كبيرة على المستهلك والتاجر.

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يذكر أيضاً أن القرار ينص على التزام جميع الشركة المستوردة والمصنعة المعبأة المنتجة والموردة لجميع السلع الغذائية، وأن يتم تقديم فواتير بيع ضريبية تتضمن جميع البيانات وتوضح بها أسعار بيع المصنع والسعر المقترح للمستهلك في الأسواق، وسعر السلعة الحقيقي وكميتها وهذا طبقاً لجميع القوانين الصادرة والذي تخص الفواتير الضريبية.

وسوف يتم الإعلان عن جميع الأسعار الخاصة باللغة العربية وتدوينة بخط واضح لجميع أنواع السلع الغذائية وبشكل غير قابل للمحو، ومن الممكن أن يكون البيان مصحوب بترجمة بإحدي اللغات الإنجليزية بالإضافة إلى كتابة السعر على جميع السلع نفسها أو الغلاف الخاص بها، ويتم وضع استيكر أو ملصق بسعر البيع للمستهلك على السلعة ووضعها على الرف تحت كل سلعة أو منتج لتوضيح سعرها.

وأخيراً تم التنبية على حظر تداول السلع مجهولة المصدر أو الذي لا يوجد لها أي ملفات تثبت صحتها، ولابد من تقديم فاتورة خاصة بالمنتجات ومدون بها أسعار السلعة أو المنتج قبل وبعد نزولها إلى المستهلك، ويتم كتابة عليها التاريخ الخاص بالمنتج وهذا ما يبحث عنه جميع المستهلكين.