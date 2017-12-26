أخبار الطقس اليوم الثلاثاء 26/12/2017.. درجات الحرارة المتوقعة على محافظات مصر

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جاء في البيان الصادر من خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن بالنسبة إلى أخبار الطقس اليوم يتوقع أن يسود خلال ساعات اليوم الثلاثاء على أغلب المناطق في شمال البلاد طقس معتدل وأنه سوف تمتد حتى تصل إلى شمال الصعيد، كما جاء في تصريحات الخبراء أنه سوف يسود حالة من الدفء في النهار على جنوب الصعيد، ثم تنخفض درجات الحرارة ويصبح الطقس بارد في بداية دخول الليل ثم تتغير درجات الحرارة ويصبح الطقس شديد البرودة في آخره.

بالنسبة للرؤية الصباحية ورد في أخبار الطقس أنه سوف تقل كلاً من الرؤية الصباحية في الساعات الأولي من الصباح بسبب الشبورة المائية وخاصة على أغلب المناطق في شمال البلاد ثم تمتد حتي تصل إلى شمال الصعيد، كما أعلنت الأرصاد الجوية أنه سوف تظهر كلاً من السحب المنخفضة بالإضافة إلى المتوسطة على أغلب المناطق في شمال البلاد، وعن حركة الرياح جاء أن أغلبها سوف يكون شمالية شرقية معتدلة.

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وقد أكدت تصريحات الهيئة أنه بالنسبة إلي حالة البحر المتوسط من المتوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة، كما يتوقع أن ترتفع حركة الموج فيه خلال اليوم ما بين متر الى متر ونصف وعن حركة الرياح ورد أنها سوف تكون سطحية شمالية شرقية، وعن حالة البحر الأحمر فقد ورد أنها معتدلة، ثم ترتفع وتصبح حركة الموج فيه ما بين متر ونصف إلى مترين وفيما يخص الرياح السطحية يتوقع أن تكون اليوم شمالية شرقية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء فقد جاء في أخبار الطقس اليوم أنها كالتالي:

بلطيم 13 20

مطروح 10 19

السلوم 11 17

القاهرة 12 20

وسط الدلتا 12 20

الإسكندرية 13 19

العريش 11 20

رفح 10 19

الإسماعيلية 10 20

السويس 10 21

سيوة 09 18

بورسعيد 12 19

دمياط 12 19

طابا 12 18

كاترين 03 14

الطور 14 20

رأس سدر 13 21

نخل 07 18

نويبع 15 26

الفيوم 09 20

بنى سويف 09 20

شرم الشيخ 16 22

الغردقة 14 21

مرسى علم 14 22

قنا 10 21

الأقصر 12 23

أسوان 12 24

المنيا 08 20

أسيوط 08 20

سوهاج 09 20

ابو رماد 17 25

راس حدربة 17 24

أبوسمبل 12 23

الوادى الجديد 10 20

شلاتين 16 25

حلايب 18 24.