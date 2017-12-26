هيئة المجتمعات العمرانية تتلقى عروض حجز الأراضي الاستثمارية والخدمية

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ما زالت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حتى اليوم، تتلقى العروض الخاصة بالشركات الاستثمارية حتى تحصل على قطع أراض بعدد 23 مدينة جديدة، علي مساحات مختلفة ويتراوح مساحات الأراضي ما بين 252م وحتى 113400 متر مربع، حتي تستفيد بها الشركات الاستثمارية لإقامة مشاريع خدمية استثمارية.

حيث تقدمت 32 شركة بعروض حتي تحصل علي هذه الأراضي الاستثمارية والخدمية في جميع المدن الجديدة وذلك الأمس يوم الاثنين، وسوف يستمر تقديم العروض إلي يوم الخميس الموافق 28/12/2017 وذلك بمقر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة” مدينة الشيخ زايد، طريق الحرية، مدخ 2 ، امتداد محور 26 يوليو” .

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كما أكد المهندس وليد عباس، والذي يشغل منصب معاون الوزير لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أنه تم التقدم للحصول علي 5 قطع أراضي في مدينة بدر، وتقدمت شركات بطلب 3 قطع بالعبور، وقطعة واحدة بمدينة بدر، وتقدمت شركات بعرضين لمدينة 6 أكتوبر، وأيضا عرضين بمدينة السادات، بينما عرض واحد علي قطعة أرض بمدينة القاهرة الجديدة.

وأيضا عرض واحد بمدينة النوبارية الجديدة، وعرض واحد بالفيوم الجديدة، وعرضين بمدينة برج العرب الجديدة، وتقدمت 8 عروض بمدينة العاشر من رمضان، أما مدينة سوهاج الجديدة فقد حصلت على 3 عروض ، ومدينة دمياط الجديدة حصلت على عرضين ، بينما حصلت مدينة أسيوط على عرض واحد.

أما عن شروط شراء هذه الأراضي فهي كالآتي: يتم التقدم بعرض الشراء ويكون متضمنا نسبة سداد المقدم ،وذلك وفقا للضوابط الموجودة بكراسة الشروط، كما يتم تسديد مبلغ دليل على جدية الحجز والذي يبلغ 5% من قيمة الأرض وقد يتراوح قيمته بين 32700 جنيه، و10 ملايين 860 ألف جنيه.

وذلك طبقا للموقع المقدم عليه، ومساحته ويدفع نقدا أو بشيك مقبول الدفع بجهاز المدينة، باسم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أو يكون بخطاب ضمان بنكي، ويكون غير مشروط صادر، ويكون لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

كما أنه يجوز سداد باقي القيمة وذلك خلال فترة لا تتجاوز 3 سنوات، بأقساط سنوية متساوية، ويكون مضاف عليها عائد استثماري وهو ما يعادل سعر الفائدة التي أعلن عنها البنك المركزي المصري، في وقت السداد ومضاف إليها 2% علي الرصيد المدين بالإضافة إلى .5%، وهذا سوف يحسب من تاريخ الموافقة على البيع حتى تاريخ الإستحقاق.

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