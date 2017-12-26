بالفيديو “محمد الغيطي” أصوات بعض المؤذنين بشعة ومُنَفِّرٌ

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها الإعلامي محمد الغيطي في برنامجه “صح النوم” والذي يتم إذاعته على قناة “إم بي سي الفضائية” عن أصوات المؤذنين، حيث أشار “أن هناك أصوات بعض المؤذنين في زوايا في مساجد ما أنزل الله بها من سلطان”، وأضاف قائلا “أن في الأحياء الشعبية في هذه الزوايا تجد أن الأذان في البلكونة أو في حجرة النوم ولو كان هناك شخص مريض لن يستطيع أن ينام”.

وأشار “محمد الغيطي” أن أذان الفجر بالخصوص يتم تشغيل ميكرون المسجد قبل موعد الأذان بساعة أو ساعة ونصف، وأشار أن هناك زيادة كبيرة في عدد الميكروفونات التابعة للمسجد لتتراوح ما بين 5 أو 6 ميكروفونات في متر واحد، وأشار أن هذا كله يؤدي إلى عدم تدبر الأذان وعدم القدرة على ترديده كما جاء في الحديث والسنة.

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وأوضح محمد الغيطي أن هناك أصوات للمؤذنين تكون بشعة قائلا “أصواتهم بشعة بشاعة السنين، لتكون مُنَفِّرٌ لك”، وأشار قائلا “أن الأذان كان هدفه أيام النبي صلى الله عليه وسلم قوله أرحنا بها يا بلال، ليكون صوت بلال رقاق مثل جدول الماء، ينزل يناسب إليك فيريح نفسك”.

وأشار محمد الغيطي أن ما يحدث من كثرة الميكروفونات لا يريح النفس بل يعكر النفس، وتلوث ضوضائي، وأضاف قائلا” إحنا أعلى تلوث ضوضائي صوتي في العالم، حيث أن هناك طريقة لقياس الصوت المصريين أمراض الأذن وأمراض الصدر وأمراض المخ بسبب التلوث الضوضائي والتلوث الهوائي الاثنين مع بعض”.

وأضاف محمد الغيطي أن مدينة القاهرة أعلى نسبة تلوث ضوضائي في العالم، ليس فقط بسبب الأذان، وإنما التوك توك والأغاني، وأشار أن المصريين في حاجة إلى إعادة تنظيم حياتهم من أجل أن يستطيع هذا الشعب أن يعيش، وأشار أن الضوضاء والتلوث السمعي هي أحد أسباب العنف.

وأعلن محمد الغيطي أن الفنانة شيرين رضا من حقها أن تقول رأيها حيث أنها شخصية عامة، وأشار أنه ليس من حق أي شخص أن يهاجمها ولا يكفرها لمجرد التعبير عن رأيها حيث أنها هاجمت بعض من المؤذنين في المساجد بوصف أصواتهم بأنها “جعير” وأضاف قائلة “أنها ترى طريقتهم مرعبة للأطفال” وطالبت بتفعيل قرار توحيد الأذان في جميع المساجد كي لا يفزع أيضا السائحون.

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