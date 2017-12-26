أخبار مصر اليوم الإثنين 26/12/2017.. أهم ما ورد في الصحف المصرية

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مازالت الساحة المصرية تتنوع فيها الأخبار على مدار الساحة، حيث تتصدر الصحف المصرية بشكل دائم أبرز ما جاء في شتي المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وتتنوع أخبار مصر اليوم ما بين المحافظات المختلفة، وعلى هذا نستعرض لكم يوميا من خلال موقعنا مصر 365 أخر ما تردد على أروقة الصحف المصرية من أحداث خلال الفترة الأخيرة.

أخبار مصر اليوم الإثنين 26/12/2017: بالفيديو “داعية إسلامي” يحرم منافسة “السيسي” في الانتخابات الرئاسية القادمة

خرجت بعض التصريحات الصادرة من خلال داعية إسلامي “محمد سعيد رسلان”، التي أثارت التساؤلات مؤخرًا، حيث حرم الداعية أي منافس يقوم بالتقدم من أجل الترشح في انتخابات رئاسة الجمهورية القادمة أمام الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي، ولمعرفة كافة التفاصيل يرجى الضغط من هنا.

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أخبار مصر اليوم الإثنين 26/12/2017: تزايد شكاوى مستخدمي الإنترنت من بطء مفاجئ في السرعات

أشتكي العديد من المواطنين من مستخدمي الإنترنت في أغلب المحافظات من ضعف مفاجئ في خدمات شبكة الإنترنت سواء عند استخدامهم مواقع التواصل الاجتماعي أو محركات البحث المختلفة، حيث قدم العديد من مستخدمي خدمات الإنترنت شكاوي إلى الخط الساخن، حيث أكدت الخدمة على وجود بعض المشاكل العامة في شبكات الإنترنت داخل مصر وخارجها، ولمعرفة كافة التفاصيل يرجى الضغط من هنا.

أخبار مصر اليوم الإثنين 26/12/2017: البنك المركزي مُلزم بسداد 700 مليون دولار في مطلع الشهر القادم

أعلنت بعض المصادر الحكومية مؤخرا، أن البنك المركزي ملتزم بسداد مبلغ مالي وقدره 700 مليون دولار أمريكي في مطلع الشهر القادم إلى نادي باريس حيث تم وضعها ضمن الخطة المقررة في الموازنة العامة للدولة، ولمعرفة كافة التفاصيل يرجى الضغط من هنا.

أخبار مصر اليوم الإثنين 26/12/2017: تعرف على حكم مباراة اليوم بين الزمالك والمقاولون العرب

اختتم نادي الزمالك تحضيراته تحت قيادة مديره الفني المونتينيغري نيبوشا، من أجل المواجهة المقبلة أمام فريق المقاولون العرب، كما أعلن مؤخرًا لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري أنه قد تم تعيين الحكم أمين عمر من أجل إدارة هذه المباراة، ولمعرفة كافة التفاصيل يرجى الضغط من هنا.