الكشف عن تفاصيل الأراضي التي طرحتها الهيئة العمرانية

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صرح وزير الإسكان، أنه منذ طرح عرض الأراضي الاستثمارية والخدمية في العديد من المدن الجديدة، تلقت الوزارة عدد كبير جداً من عروض الشركات لا حصر لها، وأضاف أن الأراضي لم تكن ذو مساحة واحدة ولكن تختلف مساحات تلك الأراضي .

وبالنسبة إلى هيئة المجتمعات العمرانية، قامت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بتلقي العديد من العروض الخاصة بالأراضي، وفي ذات السياق صدق البرلمان علي تعديل في القانون الخاص بالمجتمعات العمرانية الجديدة، وهذا التعديل يأتي بخصوص إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة في المناطق والمدن الجديدة، هذا التعديل جاء للقضاء على العشوائية المتفشية في مصر، وأيضاً للحفاظ علي السكان في المناطق العشوائية، وإقامة المشروعات السكنية بالمدن الجديدة من أجل أن يعيش الناس بأماكن بها جميع الخدمات.

وقد كشف وزير الإسكان الستار عن أن من ضمن الأراضي المطروحة هي أراضي خدمية، لكي تعود فائدتها علي المجتمع بأكمله، مدارس، حضانات، عمارات، محطات بنزين، مخبز، مستشفيات، هايبر ماركت، مراكز تُجارية، مدينة ألعاب، معاهد، مراكز لصيانة السيارات، نوادي رياضية، مراكز صحية وغيرهم من الأماكن الخدمية.

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وأكد وزير الإسكان، الدكتور مصطفي مدبولي، في تصريحاته حول الأراضي الاستثمارية، أن المواطن المصري يحتاج للاستثمار الذي يقوي عزيمة الاقتصاد مثلما يحتاج إلي الأراضي الخدمية، التي تقوم عليها مباني لخدماتهم، والأراضي الاستثمارية هي التي تقوم الشركات بشرائها لإنشاء مباني استثمارية عليها مثل: بنوك، مراكز تجارية، شركات، أماكن ترفيهية، معارض، اسواق تجارية، معاهد، مولات، فنادق، مسارح، سينما وغيرهم من الأمان الاستثمارية.

وعن المدن الجديدة، أوضح الوزير أن الأراضي التي تم طرحها تُخص 32 مدينة جديدة وهما: مدينة دمياط الجديدة، مدينة قنا الجديدة، مدينة النوبارية الجديدة، مدينة العبور، مدينة 6 أكتوبر، مدينة الشروق، مدينة القاهرة الجديدة، مدينة المنيا الجديدة، أسوان الجديدة، مدينة العاشر من رمضان وذلك من أجل إسكان جميع المواطنين في أماكن يوجد بها الخدمات اللازمة لهم، وأيضاً للقضاء على العشوائية.

شروط الحصول علي الأراضي، وقد صرح وزير الإسكان أن من يرغب لشراء الأراضي عليه أن يشتري كراسة الشروط، وهى على المُشتري أن يقوم بسداد نسبة 10% من ثمن الأرض، وأن سداد قيمة الأرض سيكون خلال 3 سنوات.