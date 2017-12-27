السيسى يؤكد على أهمية دور الأزهر الشريف فى نشر صحيح الدين الإسلامى

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شدد الرئيس “عبدالفتاح السيسي” اليوم على ضرورة استمرار جهود نشر المفاهيم الصحيحة للدين الإسلامي، واهمية مواصلة الأزهر الشريف في تقديم النموذج الحضاري الحقيقي والوجه المشرف للإسلام والتصدي لدعوات العنف والارهاب الفكري .

وتناول السيسي، خلال لقائه مع الدكتور ” أحمد الطيب” شيخ الأزهر ما يتعلق بالدور المحورى الدور الذي يقوم به الأزهر الشريف في تجديد الخطاب الديني ونشر المبادئ السمحة لقيم التسامح وقبول رأى الآخر، ولفت إلى ضرورة استمرار عملية التطوير الشامل للأزهر الشريف والحفاظ على دوره القوي والمؤثر في الوقوف أمام كل المصاعب التي تتعرض لها مصر .

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واستعرض المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير “بسام راضي”، أهم ما دار فى اللقاء وتناول الجهود التي يبذلها الأزهر الشريف في نشر التعاليم الصحيحة للدين الإسلامي ومواجهة المؤامرات التي تحاك التحديات ضد مصر فى الداخل والخارج ، وبالأخص فيما يتعلق بالإرهاب والفكر المتطرف .

وتناول “الطيب”، خلال اللقاء عدد من الأنشطة المختلف التي يسعى من خلالها الأزهر الشريف، لترسيخ قيم المواطنة والتعددية وقبول الآخر والتنوع الاجتماعي والثقافي، مشيراً إلى أن القرارات التي تم تبنيها مؤخراً من قبل الأزهر الشريف فيما يتعلق بمدينة بئر العبد بشمال سيناء أحتوت على قرار مساهمة الأزهر في تحديث عدد من المؤسسات التعليمية وإيجاد الدعم الكامل لكل الفئات الغير قادرة والأكثر إحتياجاً بها.

وأكد ” الطيب ” على ان هذا الاهتمام الكبير الذي يوليه الأزهر بتنمية هذه المنطقة الحيوية من خريطة مصر ضروري وحتمي، بالإضافة إلى الحرص الشديد على الوقوف أمام كل الأفكار الخاطئة التي ينشرها المغرضون بشأن الدين الإسلامي.

ويتعرض الأزهر من فترة كبيرة لضغوط كبيرة كونه أحد أهم المؤسسات الدينية فى المنطقة والمؤسسة الاعرق والاهم فى مصر جراء ما تتعرض له الدولة من أزمات وخلافات خلفتها المعتقدات الدينية الخاطئة والتفسيرات المغلوطة لصحيح الدين الإسلامي .

وأصبح الأزهر مطالب بمراجعة علمائه ومراجعة الخطاب الديني الموجه لجموع المسلمين في مصر وهو الدور المنوط به ان يقوم به على الدوام لضمان إحداث التوازن الجوهرى فى المجتمع المصرى وبين كل أطيافه وفئاته وخاصة فئات الشباب المعرضين للتأثير دائما من قبل الجماعات المتطرفة والإرهابية .

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