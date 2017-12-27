البرلمان يقرر “لذوي الإعاقة” 5% من إسكان الدولة

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في جلسة اليوم برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، وافق بشكل نهائي علي قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بعد أن تم تأجيل الموافقة النهائية في جلسة سابقة، كما وافق المجلس أيضا علي أن تعافي جميع السيارات الخاصة بذوي الإعاقة من الجمارك نهائيا، وفي أثناء الجلسة تساءل الدكتور علي عبد العال ما إذا كانت تخضع عربات ذوي الإعاقة تحت قائمة ضريبة القيمة المضافة أم لا؟

حيث قام بالرد عليه وزير مجلس النواب المستشار “عمر مروان” وقال أن عدم خضوع سيارات ذوي الإعاقة للضرائب علي القيمة المضافة ، قد جاء لأنها معفية من الضرائب الجمركية، كما أكد أن المندوب الخاص بوزارة المالية قد أكد لهم في جلسة سابقة للجنة التضامن الإجتماعي والتي قامت بمناقشة مشروع القانون علي الاعفاء، وعدم خضوعه للقيمة المضافة، وهذا ما الذي دفع رئيس المجلس أن يقوم بمطالبة ضرورة النص علي ذلك المشروع.

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كما وافق المجلس أيضا على منح الأشخاص ذوي الإعاقة حقوق إضافية مثل السكن، كما تنص المادة على أن ” تلتزم الجهة الإدارية أن تقوم بتخصيص نسبة لا تقل عن 5% من المساكن التي تقوم بإنشائها الدولة، أو المدعمة منها لذوي الإعاقة من غير القادرين “.

كما وافق المجلس أيضا على تعديل المادة 25 من القانون، والتى تخص المساعدات الشهرية التي يحصل عليها ذوى الإعاقة من قبل الدولة ، كما تنص المادة علي أن يمنح الأشخاص ذوي الإعاقة مساعدات شهرية وذلك طبقا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي ، كما أنه يحق لذوي الإعاقة الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم عن أنفسهم وذلك عن الزوجة والزوج والأم والأب وبدون حد أقصي، كما أنهم يكون لهم الحق في أن يجمعوا بين ما يحصلون عليه من معاش، كما تتحمل الدولة هذا الفارق .

ومن جانب آخر تحدثت النائبة “هبة هجرس” والتي تمثل ذوي الإعاقة بالبرلمان قائلة: أعبر عن سعادتي البالغة في هذا اليوم الذي حصل عليه ذوي الإعاقة علي مستحقاتهم وعلي القانون الذي طال انتظاره علي مدار سنوات، من حوالي 40% من الشعب المصري أنني أتقدم بالشكر إلى كل من رئيس المجلس على دعمه بهذه المناقشة والقرار فيها، لأن لا يوجد دائرة بدون أشخاص من ذوي الاعاقة .

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