“الداخلية” تنتهي من الخطة الأمنية لتأمين احتفالات عيد الميلاد المجيد

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تابع موقع مصر 365 تأكيد مساعد وزير الداخلية، ومدير أمن محافظة الجيزة اللواء “عصام سعد” على الانتهاء من الخطة الأمنية الهادفة إلى العمل على تأمين احتفالات عيد الميلاد المجيد، وأضاف أن الخطة الأمنية سوف تدخل في حيز التنفيذ في مساء يوم الثامن والعشرين من شهر ديسمبر الجاري وحتى اليوم السابع من شهر يناير من العام الجديد 2018.

وعقد اللواء “سعد عصام” اجتماع مساء أمس مع جميع الضباط وبحضور رؤساء القطاعات الأمنية وكذلك مديري المباحث والحكمدار، حيث تم نقل جميع التوجيهات والتعليمات الصادرة من وزير الداخلية “مجدي عبدالغفار”، بالإضافة إلى مناقشة جميع محور الخطة الأمنية الهادف إلى تأمين احتفالات عيد الميلاد المجيد، كما تم بحث الخطط الأمنية البديلة وكذلك توزيع الفرق الأمنية والضباط والكردونات الأمنية والعمل على تعزيز عمل العناصر الأمنية، والمتابعة اليومية والتواصل المباشر بين ضباط الشرطة المصرية وبين الشارع.

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وتم خلال الاجتماع بحث جميع أجزاء الخطة الأمنية الهادف إلى تأمين احتفالات عيد الميلاد المجيد، وأكد اللواء “عصام سعد” لجميع الضباط أنه سوف يقوم على متابعة الموقف الأمني في الشارع المصري، وأشار قائلاً “أنا معكم، وعلى المواطنين أن يحتفلوا بسلام”.

وتم مناقشة اللواء عصام سعد في خلال الاجتماع الخطة الأمنية الهادفة إلى تأمين السفارات وكذلك المباني الحيوية إلى جانب العمل على تأمين الكنائس والشوارع المحيطة بها، كما تم استعراض الخطة المرورية لتفادي حدوث أي تكدسات، وشدد على عدم التوقف بحرم الكنائس خلال فترة احتفالات أعياد الميلاد، وشدد على ضرورة العمل على توسيع دوائر الاشتباه والعمل على تفتيش جميع الوافدين إلى الكنائس، والاطلاع على هويتهم في إطار الحرص على سلامتهم وأمنهم.

وأكد اللواء عصام سعد على فرض كردونات أمنية أمام البوابات الرئيسية في جميع الكنائس بالإضافة إلى تأمين الحرم الخارجي المحيط بالكنائس واستخدام بوابات إلكترونية ليتم من خلال مرور الوافدين إلى جميع الكنائس.

وكما تم استعراض خطة توزيع جميع سيارات الإطفاء لتكون في محيط الكنائس بالإضافة إلى تمشيط “الكلاب البوليسية” في جميع الكنائس المصرية خارجها وداخلها، وشدد على عدم السماح بإفساد احتفالات المصريين بعيد الميلاد المجيد.

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