أخبار الطقس اليوم الأربعاء 27/12/2017.. درجات الحرارة المتوقعة على محافظات مصر

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ورد في البيان الصادر بشأن أخبار الطقس اليوم الأربعاء أنه يتوقع أن يسود خلال اليوم الأربعاء، على أغلب الانحاء طقس معتدل وخاصة على شمال البلاد كما يتوقع أن يمتد حتى يصل إلى شمال الصعيد، كما أعلن خبراء هيئة الأرصاد الجوية أنه سوف يسود مائل للدفء على أغلب المناطق في جنوب الصعيد وذلك في ساعات النهار، على أن يكون شديد البرودة ليلا، كما تنخفض درجات الحرارة حتى تصل إلى مرحلة الصقيع في وسط محافظة سيناء.

جاء في أخبار الطقس اليوم الاربعاء أنه سوف تقل كلاً من الرؤية الصباحية في الساعات الأولي على شمال البلاد نظرًا لوجود الشبورة المائية ويمتد حتى يصل إلى شمال الصعيد، كما أكد الخبراء أنها سوف تكون كثيفة على أغلب المناطق الأخرى ايضًا.

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توقع خبراء الارصاد الجوية أن تظهر خلال اليوم كلاً من السحب المنخفضة بالإضافة إلى السحب المتوسطة وذلك على غرب البلاد، كما توقعوا سقوط الأمطار الخفيفة في بعض المناطق هناك، وعن حركة الرياح ورد أن أغلبها سوف يكون شمالية شرقية ثم تصبح خفيفة إلى معتدلة.

وفيما يخص حالة البحر الأبيض المتوسط ورد أنها سوف تكون خفيفة إلى معتدلة كما توقع الخبراء أنه سوف ترتفع حركة الموج فيه خلال اليوم ما بين متر إلى متر ونصف، أما فيما يخص حالة البحر الأحمر فقد جاء أنها سوف تكون معتدلة كما توقع الخبراء أنه سوف ترتفع حركة الموج خلال اليوم فيه ما بين متر ونصف إلى مترين وعن حركة الرياح ورد أنها سوف تكون سطحية خلال اليوم على كلا البحرين بحيث تكون شمالية شرقية.

وقد جاء في أخبار الطقس اليوم الاربعاء أن درجات الحرارة المتوقعة خلال اليوم الاربعاء على محافظات مصر فهي كالتالي:

القاهرة 10 20

بلطيم 13 20

مطرح 12 19

وسط الدلتا 10 20

الإسكندرية 12 19

بورسعيد 13 19

دمياط 13 19

السلوم 10 17

سيوة 9 19

الاسماعيلية 6 20

السويس 7 20

العريش 9 20

رفح 9 19

نويبع 14 24

طابا 9 21

رأس سدر 9 20

نخل صفر 19

شرم الشيخ 17 25

الغردقة 14 24

كارتين صفر 16

الطور 12 22

بنى سويف 9 20

المنيا 8 21

مرسى علم 14 24

الفيوم 9 20

اسيوط 7 21

الاقصر 9 24

اسوان 10 25

سوهاج 8 21

قنا 9 22

شلاتين 17 26

ابو رماد 18 25

ابو سمبل 9 24

الوادى الجديد 8 22

راس حدربة 19 24

حلايب 20 24.