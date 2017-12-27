وزارة التخطيط تكشف الستار عن حقيقة وجود تعيينات جديدة في شهر يناير القادم

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البطالة تعتبر من أكثر المشكلات التي تواجه الشباب المصري وعدم الحصول على وظيفة حكومية يتسبب في وجود العديد من المشكلات الإجتماعية الجثيمة، وانتشرت خلال الفترة الماضية شائعات عن توفير فرص عمل للشباب داخل العديد من المؤسسات الحكومية ومنها الجهاز الإداري، وتساءل الكثير من المواطنين وخاصة الشباب عن الوظائف الحكومية الذي تقدم وتوفر لهم.

لذلك فقامت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بكشف الستار عن حقيقة ما تم نشره وتداوله عبر العديد من المواقع الالكترونية وبين المواطنين، والرد على الأسئلة الخاصة بهم عن حقيقة فتح باب التعيينات في الجهاز الإداري بالدولة خلال شهر يناير القادم، وهذا ما بحث عنه جميع المواطنين ليعرفوا و يتأكدوا من حقيقة هذا الخبر الذي انتشر بسرعة البرق.

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ومن الجدير بالذكر أيضاً أن المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة رامي جلال، تحدث قائلاً أن القانون ينص على أنه في حالة الإحتياج إلى مواطنين للعمل في الإدارة فسوف يتم تنظيم مسابقة في يناير، وهي مسابقة مركزية وتتصف وتتمتع بالشفافية المطلقة وهي تأتي بناء على العديد من الدراسات الهامة داخل الإدارة.

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وأوضحت الدراسات حجم العجز والفائض داخل الجهاز الإداري المصري وهذا وفقاً للعديد من الأماكن الشاغرة، ولكن بشرط توافر الموارد المالية والذي يتم البحث عن عمل من أجل الحصول على رواتب يعيش المواطن المصري منها حياة اجتماعية كريمة، وهذا ما صرح به المتحدث الرسمي للوزارة وأكد على أنه يتم عمل دراسة قانونية لمعرفة ما هي الاحتياجات الخاصة للعمل.

يذكر أيضاً أن جلال أكد أن هذه الدراسة لم يتم الانتهاء منها حتى الآن ومن المنتظر أن تكون بين أيديهم في نهاية شهر يناير المقبل، ويترتب على ذلك عدم وجود احتمالية لوجود تعيينات حديثة قبل الأنتهاء من هذه الدراسة، وأضاف أيضاً أن هذه الدراسة توضح للإدارة الطريق الذي لابد وأن يسيروا عليه.

وهم يروا إنه كان يمكن إعادة إستغلال الفائض إذا وجد فائض ووضعها داخل الأماكن الذي يوجد بها عجز، وسوف يتم سد العجز إذا وجد من خلال الندب أو النقل بين العديد من الجهات وهذا يكون وفقاً لإدارة الموظفين الحرة، وختم حديثه قائلاً أنه إذا وجد أي فرصة عمل داخل الإدارة سوف يتم الإعلان عنها على الفور.