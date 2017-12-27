تعرف على خطوات وشروط الحصول على قرض من بنك ناصر لأصحاب المعاشات

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سوف نقدم لكم اليوم الشروط والخطوات والأوراق المطلوبة والخاصة ببنك ناصر الاجتماعي لإعطاء أصحاب المعاشات قروض، وتقدم إليكم الأوراق المطلوبة لتقديمها إلى البنك والحصول على القروض، وهي تعتبر من أهم التسهيلات الذي تقدم خلال البنك إلى جميع المواطنين أصحاب المعاشات والذين يريدون الحصول على ما يريدون.

ومن أهم الأوراق المطلوبة للحصول على قرض بنك ناصر الاجتماعي هي أولاً طلب الحصول على الخدمة من أفرع فرع لك، وذلك لتقديم واستكمال العديد من البيانات الذي يطلبها البنك من صاحب الطلب، ثانياً تقديم بيان رقم تأميني يتم الحصول عليه من خلال مكتب التأمينات وهو من أهم الأشياء والإجراءات المعروفة لدى بنك ناصر.

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ثالثاً يجب على المواطن المصري إحضار إيصال غاز أو مياه أو كهرباء أو تليفون لمكان المنزل الذي يعيش فيه، وأيضاً بشرط أن لا يكون مر على الإيصال أكثر من ثلاثة أشهر وهذا للحصول على القرض الذي يريد الحصول عليه، رابعاً تقديم بيان مفردات المعاش لصاحب المعاش ويأتي به من مكتب التأمينات، خامساً وجود ضامن لصاحب المعاش حتى يستطيع الحصول على القرض من داخل بنك ناصر.

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ومن أهم الشروط الذي لابد وأن تتوافر للحصول على القرض هي أولاً ألا يقل سن المتقدم عن واحد وعشرون عاماً، وثانياً أن يتم تقديم القرض لصاحب المعاش شخصياً ولا يجوز أن يأخذه أحد بالنيابة عنه أو موجب توكيل منه، ويتم إستلام القرض للشخص نفسه وهي من أهم الشروط الذي تقدم لأصحاب المعاشات ويتسأل عنها دائماً العديد من الأشخاص.

ثالثاً من الممكن أن يتم الحصول على خدمة المعاش من بنك ناصر الإجتماعي أكثر من مرة، رابعاً يتم تقديم ضامن من الأشخاص العاملين في الحكومة أو قطاع الأعمال العامة وهى من أهم الشروط الذي يتم تقديمها داخل البنك، خامساً لابد من تقديم وديعة مجمدة في البنك ويريد العديد من الأشخاص أصحاب المعاشات الإطلاع على هذه الشروط.

سادساً يتم تقديم وثيقة تأمين على حياة طالب التمويل وهذا يكون عن طريق شركات التأمين المتعاقدة مع بنك ناصر الاجتماعي، وتعتبر هذه من أهم الشروط والأوراق والخطوات الهامة الذي يتم اتباعها للحصول على قرض المعاشات من داخل البنك.