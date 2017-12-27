الشروط والضوابط والتخصصات المطلوبة لأكبر مسابقة حكومية في يناير القادم تُعين 150 ألف خريج

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ذكرت مجموعة من المصادر الرسمية التابعة للحكومة المصرية أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يقوم خلال الفترة الحالية بالاستعداد لبدء مسابقة التعيينات الجديدة للخريجين والتي من المقرر أن يتم عقدها خلال شهر واحد القادم.

وجاءت تلك التصريحات بعد أن قامت الدكتورة “هالة السعيد” وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح بالإعلان عن المسابقة الرسمية التي ستقوم بها الحكومة في أواخر يناير لتعيين الخريجيين.

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كما أشارت المصادر أن الحكومة تحاول خلال الفترة الحالية مواجهة ما تم تقديمه من انتقادات شديدة من قبل المواطنين من خلال تلك المسابقة التي ستقوم بها لتعيين الخريجيين مع بداية عام 2018.

هذا وقامت الحكومة كذلك بالانتهاء من إجراءات تشكيل اللجنة القائمة على الإشراف على المسابقة، وتم التأكيد على مدى كفاءة اللجنة، هذا بجانب بدء إجراءات الاختبارات التحريرية والشفهية ورصد الدرجات التي أحرزها المتقدمين وكذلك الوصول إلى معايير الكفاءة من خلال التفضيل بين المتقدمين في المسابقة.

كما وردت إلينا مجموعة من العومات الهامة التي تتعلق بالمسابقة والتي كان أهمها أن تلك المسابقة ستكون محدودة، بحيث تصل أعداد الوظائف الخالية في تلك المسابقة والتي سيتم شغلها فقط خلال تلك الفتر دون زيادة نحو 150 ألف وظيفة.

كما أنه سيتم خلال الفترة القادمة بالإعلان عن تلك الوظائف الخالية من قبل الجهاز، هذا بجانب تولي إجراءات الإشراف علي فعاليات المسابقة وتنظيمها وكذلك توفير الشروط والضوابط التي لابد من إجرائها خلال فعاليات المسابقة.

ومن المقرر أن يقوم الجهاز وفقا لقانون الخدمة المدنية بالعمل على اختيار أماكن الاختبارات التي سيتم إجرائها وكذلك نوعيتها، هذا وستكون الشروط التي ستقوم عليها المسابقة غاية في الصعوبة، وبالتالي فإن احراز نسبة 80% خلال تلك المسابقة لن يكون إلا لأصحاب المؤهلات العليا وكذلك التخصصات النادرة.

وأشارت المصادر خلال التصريحات التي قامت بها أن التعيينات التي ستتم من خلال تلك المسابقة من المؤكد أمها ستكون متركزة على المجموعات التخصصية، وستبدأ إجراءات المسابقة كذلك خلال شهر يناير القادم وفقا للتصريحات التي وردت إلينا.

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