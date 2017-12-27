الكشف عن حقيقة انسحاب الفريق أحمد شفيق من انتخابات رئاسة الجمهورية 2018 من قبل الحركة الوطنية

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بعد إعلان الفريق أحمد شفيق ترشحه لرئاسة الجمهورية من داخل دولة الإمارات، وهذا أثار حالة من الجدل الواسع والشديد بين العديد من المواطنين المصريين في الكثير من المحافظات المصرية، ووجدت حالة من الجدل الكبير حول ترشحه لرئاسة الجمهورية ويبحث جميع المصريين دائماً عن أخر الأخبار والتطورات الخاصة حول ترشح الفريق أحمد شفيق.

وعمت حالة الجدل بين جميع المواطنين وخاصة النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر والشارع المصري، وأيضاً يكون هذا بعدما أعلن ترشحة لرئاسة الجمهورية القادمة لعام 2018 للدولة المصرية، وبعد أن تم ترحيله من الإمارات وذهابه للإقامة في فندق بالقاهرة داخل منطقة التجمع الخامس ومن وقتها وهو غائب عن الأنظار تماماً.

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كما أن العديد من وسائل الإعلام المختلفة تداولت بعض الأنباء الخاصة بانسحاب الفريق أحمد شفيق من الانتخابات الرئاسية القادمة 2018، وأكد الإعلامي مصطفي بكري على إنسحاب الفريق أحمد شفيق من انتخابات الرئاسة القادمة، وذلك بسبب إثارة حالة من الجدل الكبير حول وجوده في قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية الجديدة.

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ومن الجدير بالذكر أيضاً أن نائب رئيس حزب الحركة الوطنية اللواء رؤوف السيد، وهو الذي أكد على أن الفريق أحمد شفيق لم يعلن حتى الآن عن الموقف الخاص به من انتخابات رئاسة الجمهورية، وأيضاً هذا ما تم تداوله وتناقله عبر العديد من المواقع الاخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي غير صحيح ولم يتم الإعلان حتى الآن ما إذا كان شفيق سيدخل في قائمة المرشحين للانتخابات أم ينسحب.

يذكر أيضاً أن جميع التصريحات جاءت بعد تداول وتناقل العديد من الأخبار الخاصة عن انسحاب شفيق، وهذا خلال ماراثون الترشح لرئاسة الجمهورية لعام 2018 ويكون ضمن القائمة الخاصة بالمرشحين، والحقيقة الظاهرة حتي الآن أن شفيق أعلن ترشحه فقط لرئاسة الجمهورية ولم يعلن انسحابه من الانتخابات حتى وقتنا هذا.

وأثار الفيديو الخاص بشفيق والذي تم عرضه على قناة الجزيرة حالة من الجدل الكبير بجميع المواطنين المصريين، وأيضاً داخل الإمارات وهذا بسبب وجود العديد من التصريحات الخاصة بالإمارات وأكد خلال الفيديو أن المسئولين في الإمارات يحتجزونه ولا يريدون عودته إلى مصر، وبعد هذا الفيديو مباشرتاً تم ترحيل الفريق شفيق لمصر.