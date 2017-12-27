أخبار مصر اليوم الاربعاء 27/12/2017.. أهم ما ورد في الصحف المصرية

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تتنوع أخبار مصر اليوم على مدار الساعة ما بين سياسية واقتصادية على مدار الساعة، حيث تختلف الأحداث الجارية الخاصة بالشأن الداخلي لجمهورية مصر العربية والأحداث الخارجية والمتعلقة بالشأن الخارجي ايضًا، ولهذا نستعرض لكم من خلال منصتنا بشكل يومي آخر ما ورد في الصحف المصرية ومن أبرز الأخبار وأهمها على مدار الساعة.

أخبار مصر اليوم الاربعاء 27/12/2017: تعرف على خطوات وشروط الحصول على قرض من بنك ناصر لأصحاب المعاشات

ورد أن بنك ناصر الاجتماعي قد أعلن عن سماحه في الفترة الحالية لإعطاء أصحاب المعاشات قروض خاصة في إطار تقديم البنك تسهيلات مميزة إلى جميع المواطنين وأصحاب المعاشات، كما أعلن البنك غن شروط الحصول على القرض والأوراق المطلوبة من أجل الحصول على قرض بنك ناصر الاجتماعي، ولمعرفة كافة التفاصيل يرجي زيارة المقال الرئيسي من هنا.

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أخبار مصر اليوم الاربعاء 27/12/2017:الشروط والضوابط والتخصصات المطلوبة لأكبر مسابقة حكومية في يناير القادم تُعين 150 ألف خريج

أعلنت بعض المصادر الرسمية أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قد كشف عن قيامه بعدد من الإجراءات من أجل الإعلان عن مسابقة التعيينات الجديدة للخريجين الشباب، كما أكد على أنه سوف يتم عقد هذه المسابقة خلال شهر واحد القادم، ولمعرفة كافة التفاصيل يرجي زيارة المقال الرئيسي من هنا.

أخبار مصر اليوم الاربعاء 27/12/2017: أنباء سارة لجماهير الأهلي قبل مواجهة بتروجيت القادمة

ورد أن إدارة النادي الأهلي قد كشفت مؤخرًا في أحدث تصريحاتها عن بشري سارة للجماهير العريقة في كل مكان قبل المواجهة المقبلة والتي من المقرر أن يواجه بها فريق بتروجيت بعد أن تحدد موعدها مساء يوم الجمعة المقبل، ولمعرفة كافة التفاصيل يرجي زيارة المقال الرئيسي من هنا.

أخبار مصر اليوم الاربعاء 27/12/2017: نرصد لكم بالأرقام ملامح تطور مؤشرات الاقتصاد المصري منذ تولي الرئيس السيسي

على الرغم من اختلاف البعض على خطط الإصلاح الاقتصادي المصري والتي قد بدأت منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي قيادة البلاد في عام 2014 إلا أن صندوق النقد الدولي إشادة بدور مصر في تلك الفترة بشكل كبير بخلاف بعض من الضغوط المعيشية التي قد نتجت نتيجة لهذه الإصلاحات، ولذلك نستعرض معكم تفاصيل إنجازات الرئيس السيسي خلال تلك الفترة، ولمعرفة كافة التفاصيل يرجي زيارة المقال الرئيسي من هنا.