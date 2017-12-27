ننشر لكم خطوات رفع دعوى نشوز لرواد محاكم الأسرة في مصر

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انتشرت وكثرت في الآونة الأخيرة حالات الطلاق والخلافات الأسرية المتواجدة داخل محكمة الأسرة، ولذلك فتوجد العديد من السيدات الذين يبحثون عن إجابات لجميع الإستفسارات القانونية الذي تدور في أذهانهم، وتوجد الكثير من المفاهيم القانونية الخاطئة لدى البعض ويريدون دائماً فهم كل ما يدور حولهم داخل جميع محاكم الأسرة.

وسوف نقدم لكم اليوم الإجراءات القانونية الذي يتم اتخاذها لرفع الدعاوى، ونقدم لكم جميع الإجراءات الخاصة برفع قضية نشوز الزوجة وهي تنقسم إلى 7 خطوات ومن أهمها، أولاً الذهاب واللجوء لمحكمة الأحوال الشخصية ويتم تعبئة النماذج الخاصة بصحيفة الدعوى ويتم الحصول عليها من خلال قسم صحائف الدعوى في المحكمة.

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ثانياً يتم أخذ موعد ويكون هذا عن طريق قسم المواعيد والإحالات داخل المحكمة، وثالثاً الحضور في الموعد المحدد ويتم تقديم الدعوى المكتوبة وتقد للقاضي وتكون بضبط حضور الزوج أو وكيله وحضور الزوجة المدعية وتذكر هي أو وكيلها، رابعاً يتم الاستماع إلى دعوى الزوج على زوجته بالنشوز ومطالبتها بإلزام الحضور لمنزل الزوجية.

وخامساً إذا ثبت أن نشوز الزوجة غير مبرر يتم الحكم عليها بالرجوع لمنزل الزوجية، وأيضاً أنها إذا لم ترجع فهي تعتبر ساقطة الحقوق وناشزاً ولا يمكنه إجبارها على الرجوع بالقوة وهذا عملاً بالقانون رقم 8 ت 105، ويتم تطبيق جميع النصوص الخاصة بالمادة رقم 75 من نظام التنفيذ.

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سادساً إذا قامت الزوجة بذكر العديد من الأسباب الخاصة بنشوزها ويسأل عنها الزوج، وإذا أنكرها أو تمكن من معالجتها ورفضت الزوجة الرجوع أو عجزت الزوجة عن إثباتها فيتم من خلالها العمل بقرار هيئة كبار العلماء، سابعاً إذا لم يقتنع الطرفين بالحكم فيحق لهم طلب رفعه لمحكمة الاستئناف لتدقيقه ووفقاً للعديد من التعليمات القانونية.

جديراً بالذكر أيضاً ان قانون الأحوال المدنية يذكر أن نشوز الزوجة هو أولاً امتناعها عن المعاشرة في الفراش وهذا يكون دون وجود سبب شرعي، ثانياً خروج الزوجة من منزلها دون إذن زوجها ودخول بيته من يكرهه وزيارة من منع من زيارته، ثالثاً ترك طاعة الزوج فيما أمر به وكان من المعروف، ثالثاً سوء العشرة بينهم في معاملة الزوج ووجود التسلط عليها بالعديد من الألفاظ السيئة وغضبة دائماً لأتفه الأسباب.

وأخيراً نشوز الزوج في القانون هو من الأشياء الذي يترتب عليها حق الخلع ومن أهمها الكرة والبغض للزوجة والتقصير في الحقوق الخاصة بها، وأيضاً عدم وجود قسمة بالمعروف أو العدل بين الزوجات في حالة وجود أكثر من زوجة على ذمة الرجل.