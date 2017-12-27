الأرصاد الجوية تعلن عن درجات الحرارة المتوقعة يوم الخميس 28/12/2017 في جميع المحافظات المصرية

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بسبب عدم استقرار الحالة المناخية خلال هذه الأيام فيريد جميع الأشخاص معرفة درجات الحرارة المتوقعة يومياً، وتقوم الأرصاد الجوية دائماً بتقديم تقرير يومي شامل عن حالة الطقس خاصة في فصل الشتاء لأنه من أكثر الفصول تقلباً ويوجد عدم استقرار به، ويطلع جميع الأشخاص على درجات الحرارة لأخذ الاحتياطات اللازمة في حالة وجود رياح أو أتربة أو أمطار أو وجود شبورة مائية.

كما أنه يوجد العديد من الاضطرابات الجوية الذي توقف جميع المواطنين عن السير في الشوارع والطرق، وأيضاً قائدي السيارات بسبب سوء الأحوال الجوية ويتوقع جميع خبراء الأرصاد الجوية أن طقس يوم الخميس الموافق الثامن والعشرين من شهر ديسمبر 2017، سيكون معتدل على جميع محافظات شمال الصعيد وهذا ما يريده جميع المواطنين.

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جديراً بالذكر أيضاً أن الطقس يكون دافئاً على جميع المحافظات داخل جنوب الصعيد، ولكن الطقس سيكون شديد البرودة على جميع أنحاء البلاد خاصة ليلاً، وهذا يؤدي إلى وجود صقيع شديد في وسط المزروعات وسيناء، لذلك فينصح خبراء الأرصاد الجوية أن يرتدوا ملابس ثقيلة بسبب وجود حالة من الصقيع التام في هذه الأماكن.

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يذكر أيضاً أن هيئة الأرصاد الجوية يتوقعوا احتمالية سقوط أمطار بشكل خفيف، وتظهر غرب البلاد السحب المتوسطة إلى منخفضة الذي تساهم في وجود سحب تتكاثر فيها الأمطار، أما عن حركة الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة وأغلبها تأخذ اتجاه الشمال الشرقي، وسوف تقل مستوى الرؤية في الصباح بسبب وجود شبورة مائية داخل المحافظات الذي تقع شمال البلاد.

وأيضاً الشبورة المائية ستكون كثيفة جداً في الساعات الأولى من الصباح على العديد من المناطق المختلفة في محافظات شمال الصعيد، وتم التنبيه على جميع قائدي السيارات بتوخي الحذر أثناء القيادة خاصة في الصباح تجنباً لانتشار الحوادث على الطرق الزراعية والصحراوية السريعة، وحالة الأمواج في البحر الأحمر تكون معتدلة.

ويتراوح ارتفاع الموج في البحر الأحمر من متر ونصف إلى مترين وتنتشر الرياح السطحية في البحر الأحمر وتكون شمالية شرقية، أما عن البحر الأبيض المتوسط تكون حالة البحر به ما بين معتدلة وخفيفة، وارتفاع الأمواج بها يكون من متر إلى متر ونصف والرياح به تكون شمالية شرقية، وسوف نعرض لكم اليوم درجات الحرارة المتوقعة غدا.

القاهرة العظمى 20 والصغرى 10

أسوان العظمى 25 والصغرى 10

الإسكندرية العظمى 19 والصغرى 12

الأقصر العظمى 24 والصغرى 9

بورسعيد العظمى 19 والصغرى 13

قنا العظمى 22 والصغرى 9

الإسماعيلية العظمى 20 والصغرى 6

الوادى الجديد العظمى 22 والصغرى 8

العريش العظمى 20 والصغرى 9

سوهاج العظمى 21 والصغرى 8

شرم الشيخ العظمى 20 والصغرى 17

أسيوط العظمى 21 والصغرى 8

الغردقة العظمى 24 والصغرى 14

المنيا العظمى 21 والصغرى 9