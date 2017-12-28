وزير الصحة يكشف حقيقة صرف مرتب 30 ألف جنيه للأطباء

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قام وزير الصحة الدكتور أحمد عماد بالكشف عن الحقيقة الخاصة وراء تقديم راتب حوالي 30 ألف جنيه طبيب الرعاية الصحية الأولية، وهي من أهم الشائعات التي ترددت في الآونة الأخيرة وتحدث عنها العديد من الأشخاص، وأكدو أن الطبيب سوف يتقاضي أجراً 30 ألف جنيه بدلاً من 1300 جنيه مصري وانتشرت هذه الشائعة بسرعة البرق بين جميع الأطباء.

وأشار أيضاً إلى أن هذا يكون وفقاً للقانون الخاص بوزارة الصحة والذي يؤكد على تفرغ الطبيب لعمله داخل المستشفيات الحكومية، وهذا دون العمل في القطاع الخاص وأن يعمل الطبيب داخل الوحدات المحلية، وأكد أيضاً الوزير على أن الطبيب يذهب إلى البلاد العربية والأوروبية ويتقاضي أجراً كبيراً بالنسبة لوجوده في مصر، لذلك فيتم تعديل الأجور الخاصة بهم للاستفادة من خبراتهم داخل المستشفيات المصرية.

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ومن الجدير بالذكر أيضاً ان وزير الصحة صرح على هامش تكريم العديد من أعضاء اللجنة الخاصة بإعداد قانون التأمين، وأكد على أن الطبيب له الكثير من الاحتياجات المادية لذلك فلابد عند إجباره على العمل في المستشفيات الحكومية وعدم العمل داخل القطاع الخاص أو عيادته توفير له جميع الاحتياجات المادية ولابد أن يكون راضي ومطمئن لهذا القرار.

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يذكر أيضاً أن وزير الصحة أكد على أن الطبيب في جميع التخصصات هو ليس أطباء في الوحدات الصحية أو الأسرة فقط، ولكنه لابد وأن يحصلون على أجور مرضية ويكونون في غير الحاجة إلى العمل في القطاع الخاص، وهذا حتي يحصل الطبيب على أجر يرضيه ويغنيه عن العمل داخل عيادته الخاصة أو المقر الطبي الخاص بالطبيب نفسه.

وهذا لأن جزء من اللائحة الخاصة بقانون التأمين الصحي تنص على عدم عمل الطبيب في القطاع الخاص، وأن الطبيب الذي يلتزم بذلك يصل في تدريج مرتبة لأعلي المبالغ إلى أن يضل إلى 30 ألف جنيه مصري، وهو يعتبر من أهم الاخبار التي سعد بها الكثير من الأطباء في جميع المستشفيات الحكومية المصرية وهذا ما يبحثون عنه بشكل دائم.

كما أنه يتم العمل دائماً على توفير حياة كريمة ومستوي معيشي متميز لجميع الأطباء الذين يعملون داخل المستشفيات الحكومية، ويتم البحث وراء تقديم كافة الأجور لجميع الأطباء الذين يعملون في القطاع الحكومي، وعدم العمل داخل عياداتهم والمراكز الخاصة بهم.