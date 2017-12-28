تعرف علي رواتب المضيفين بمختلف شركات الطيران بمصر

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يتساءل الكثيرون من الركاب والمواطنين العديد من الأسئلة حول الرواتب المخصصة لأطقم الضيافة لشركات الطيران، ويظن البعض بأن مرتبات العاملين بالضيافة تصلح مرتبتهم الي مبالغ كبيرة وتتعدى الي أكثر من 15 ألف جنيه،ويعتبر هذا المبلغ مبالغ فيه إذا قارن بالرواتب الحقيقة.

والجدير بالذكر بأن مرتبات أطقم الضيافة من شركة الطيران تختلف من شركة لأخرى، ويعتبر راتب المضيف العامل في خطوط شركة الطيران الإماراتية يختلف عن رواتب العاملين بشركات الطيران الأخرى، ويكون الراتب حسب عدد ساعات الطيران وايضا حسب خبرة المضيف.

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وسوف نقدم لكم الفروق بين مرتبات العاملين بالضيافة في مختلف شركات الطيران في مصر، ونقوم بعرض أبرز الرواتب بين خمس شركات طيران وهي كالاتي:

إير كايرو

يكون راتب العاملين بالضيافة بشركة إسرائيلية كايرو حوالي 1750 جنيها شهريا، ويكون مدة العقد تصل إلي 3 سنوات، ويختلف الراتب علي حسب خبرة كل مضيف، وتعامل الشركة أيضا بعض المضيفين بساعات الطيران حيث تكون ساعة الطيران ب 25 جنية مضيف الي ذلك ساعات الإقامة لحين اقلاع الطائرة، وتقوم الشركة بتحديد شرط جزائي لمدة 3 سنوات تصل إلي 20 ألف جنيه مصري.

نسما للطيران

تصل رواتب العاملين بشركة نسما للطيران الي 2600 جنية مصري شهريا، وتقوم العقد مع العاملين لمدة 3 سنوات، وتقوم الشركة بتحديد سعر الساعة الطيران لبعض العاملين ب 5 دولارات أمريكية، وتصل تكلفة الإقامة بداخل مصر في الليلة الواحدة ب 150 جنية وتصل الليلة الواحدة بالخارج الي 80 دولارا أمريكيا.

إير ليجر

تصل مرتبات العاملين بالشركة الي 2500 جنية شهريا وتختلف ايضا علي حسب سنوات الخبرة لكل عامل، وتصل مدة العقد الي 3 سنوات، وتصل رواتب العاملين الذي لديهم خبرة أكثر من 3 سنوات بقيمة 3500 جنية ومن لدية خبرة اكتر من 5 سنين تصل إلى 4500 جنيه، وتقوم بمحاسبة لكل ساعة طيران ب 3 دولارات أمريكية، ويكون الشرط الجزائي في العقد بقيمة 10 ألف جنيه.

النيل للطيران

رواتب تصل إلى 3000 جنيه شهريا والعقد يكون لمدة سنتين وتقوم بوضع شرط جزائي يصل الي 30 الف جنية، وتقوم بمحاسبة المضيف لكل ساعة ب 40 جنية.

المصرية العالمية للطيران

يكون في البداية تدريب لمدة 3 شهور، ويكون العقد يتجدد كل سنة ويكون الراتب الشهري 2800 جنيه مصري، وسعر ساعة الطيران 65 جنيه وتكون الإقامة داخل مصر لليلة الواحدة تصل إلي 200 جنية وخارج مصر بمبلغ 65 دولار لليلة الواحدة.

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