أخبار الطقس اليوم الخميس 28/12/2017.. درجات الحرارة المتوقعة على محافظات مصر

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جاء في البيان الرسمي الصادر عن أخبار الطقس اليوم أنه بالنسبة إلى درجات الحرارة المتوقعة على أغلب الأنحاء خلال ساعات النهار، قد أكد خبراء هيئة الأرصاد الجوية على أنه سوف يسود طقس معتدل على كافة المناطق في شمال البلاد وأنه سوف يمتد حتى يصل إلى شمال الصعيد، على أن يكون الطقس دافئ على بعض المناطق التابعة إلى جنوب الصعيد، ومع دخول ساعات الليل سوف تنخفض درجات الحرارة ويصبح الطقس شديد البرودة ليلا، ما يؤثر على درجة الحرارة بشكل عام ويصل إلى تكون الصقيع وخاصة في وسط سيناء.

كما ورد في تصريحات الأرصاد الجوية أنه سوف تقل خلال اليوم الخميس الرؤية الصباحية في الساعات الأولي من صباح اليوم وهذا يرجع إلى الشبورة المائية، على شمال البلاد كما ورد أنه سوف يمتد حتى يصل إلى شمال الصعيد، كما يتوقع الخبراء أنه سوف تظهر كلاً من السحب المنخفضة بالإضافة إلى السحب المتوسطة على أغلب المناطق في شمال البلاد وبالنسبة إلى حركة الرياح ورد أن أغلبها سوف يكون جنوبية غربية بحيث تكون خفيفة ثم تتغير وتصبح معتدلة.

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وقد جاء في تصريحات الخبراء أنه بالنسبة إلى حالة البحر المتوسط فقد جاء أنها سوف تكون خفيفة إلى معتدلة ثم ترتفع حركة الموج خلال اليوم الخميس ما بين متر إلى متر ونصف المتر أما بالنسبة إلى حالة البحر الأحمر فقد جاء في أخبار الطقس اليوم أنها سوف تكون معتدلة وأنه سوف تكون ترتفع حركة الموج ما بين متر ونصف المتر إلى مترين وعن حركة الرياح فقد جاء أنها سوف تكون سطحية على كلا البحرين المتوسط وايضًا البحر الاحمر سوف تكون شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة ورد في أخبار الطقس اليوم أنها كالتالي :

القاهرة 12 20

بلطيم 13 20

مطرح 13 19

وسط الدلتا 11 20

الاسكندرية 13 18

بورسعيد 14 20

دمياط 13 20

السلوم 10 17

سيوة 8 18

الاسماعيلية 8 20

العريش 5 20

رفح 5 19

نخل 2 19

السويس 8 20

رأس سدر 12 21

كارتين 5 19

نويبع 16 27

شرم الشيخ 18 25

طابا 10 22

الطور 10 23

الغردقة 14 26

مرسى علم 15 25

الفيوم 10 20

بنى سويف 10 20

سوهاج 10 10

قنا 10 10

المنيا 9 9

اسيوط 8 8

ابو سمبل 10 10

الاقصر 10 10

ابو رماد 18 18

راس حدبة 19 19

اسوان 11 11

الوادي الجديد 10 10

شلاتين 19 19

حلايب 20 20.