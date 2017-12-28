وزير النقل: شائعات حول ارتفاع تذاكر المترو خلال عام 2018

Advertisements

تردد الكثير من الأخبار خلال الفترة الأخيرة، عن وصول تذاكر مترو الانفاق الي مبلغ 6 جنيهات بداية من العام القادم 2018، الامر الذي أثار الكثير من غضب المواطنين، وانتشر الخبر بسرعة البرق على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وقام الكثير من رواد السوشيال ميديا بإثارة الغضب حول تلك الأخبار، وذكر آخرون بان تذاكر المترو سوف ترتفع خلال عام 2018، وتوقع الكثير بأن جميع السلع والمنتجات الاستهلاكية المختلفة سوف ترتفع أسعارها بداية العام المقبل.

وغرد الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تويتر، حول خبر ارتفاع تذاكر المترو قائلا” هو ارتفاع الأسعار مش بيكون غير للغلابة، وذكر فين ضريبة البورصة وفين الضرائب علي مرتبات النواب والوزراء، والضرائب التصاعدية وذكر بأن المترو يستخدمة الفقراء فقط”.

Advertisements

وعلقت أخري علي صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، يعتبر المترو هو وسيلة المواصلات الوحيدة التي تناسب كافة فئات الشعب المصري، وفي حين ارتفاع سعر التذكرة الى 6 جنية فذلك تصبح غير مناسبة لمحدوي ومتوسطي الدخل.

وقام اخر بالاستنكار من خبر ارتفاع سعر تذكرة المترو قائلا إذا كانت المشاريع الكثيرة التي تقوم وسائل الإعلام بعرضها ليل ونهار ناجحة فعلا لكانت كل الخدمات الموجودة تقدم لكافة المواطنين بالمجان أو علي الاقل تكون بسعر رمزى وغير مبالغ فيه وملائم لكافة طوائف المجتمع وخاصة محدودي الدخل.

وقامت أخري بطرح سؤال مشيرة إلي اذا موظف يركب المترو كل يوم ليقوم بالذهاب الي شغلة، يعني يقوم بدفع 12 جنيه يوميا ذهاب وعودة، ليه هو الموظف بياخد مرتب كام في الدولة.

وذكر مواطن آخر إلى وجود اختلاف كبير في طبقات مصر حيث قال بأن هناك أشخاص يقومون بحضور حفلة عمرو دياب تكون سعر التذكرة تصل إلى 5000 جنية وفي نفس الوقت يصرخ الكثير من المواطنين بسبب غلاء الأسعار وغلاء تذاكر المترو، هذا هو حال الدولة، وكيفية وجود تفاوت اجتماعي في مصر.

وقام وزير النقل والمواصلات، المهندس هشام عرفات بتصريح خبر حول ما تردد من شائعات حول وصول تذاكر مترو الأنفاق الى 6 جنية ذكرا بأن تلك الأخبار ما هي الا شائعات وليس لها أساس من الصحة، مشيرا بأن الخطوط القديمة ستكون الاسعار وفق لعدد المحطات وسيبدأ السعر ب 2 جنية لاول 8 محطات مع ارتفاع السعر تدريجيا.

اقرا ايضا:

وزارة النقل تعلن عن موعد تطبيق الزيادة الجديدة علي أسعار تذاكر المترو