أخبار مصر اليوم الخميس 28/12/2017.. أهم ما ورد في الصحف المصرية

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تتنوع أخبار مصر اليوم الخميس والتي قد تصدرت الساحة العامة وجاءت في أبرز الصحف المصرية، حيث انتشرت العديد من أخبار مصر اليوم ما بين سياسية ورياضية واجتماعية وغيرها من الأمور المتعلقة بالشأن الداخلي والخارجي للبلاد، ولهذا نستعرض معكم اليوم من خلال خلال موقعنا مصر 365 أبرز ما جاء في الصحف المصرية اليوم.

أخبار مصر اليوم الخميس 28/12/2017: “المركزي المصري” يبحث أسعار الفائدة خلال آخر اجتماعاته بعام 2017

أعلن البنك المركزي المصري في إطار إعلانه عن خطة اليوم المقررة ضمن جدول البنك المركزي، أنه قد تقرر أن تعمل لجنة السياسات النقدية خلال الجلسة المنعقدة داخل البنك المركزي اليوم الخميس على مناقشة آخر المستجدات بشأن أسعار الفائدة على جميع الأوعية الادخارية والتي من المقرر أن يتم العمل بها خلال الفترة القادمة في جميع البنوك، ولمعرفة كافة التفاصيل يرجي زيارة المقال الرئيسي من هنا.

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أخبار مصر اليوم الخميس 28/12/2017: الزمالك يختتم تحضيراته اليوم بالقاهرة استعداداً لمباراته القادمة

ورد أن نادي الزمالك قد قام بالانتهاء من كافة التحضيرات المقررة في الفترة الحالية من أجل خوض اللقاء القادم له، تحت قيادة مديره الفني المونتينيغري نيبوشا، حيث أعلنت بعض المصادر أن هذه المباراة سوف تقام على أرضية ملعب حلمي زامورا، في إطار فعاليات اللقاء القادم الذي من المقرر أن يواجه فيه فريق الأسيوطي سبورت في يوم السبت المقبل، ولمعرفة كافة التفاصيل يرجي زيارة المقال الرئيسي من هنا.

أخبار مصر اليوم الخميس 28/12/2017: وفاة المواطن المصري المعتدى عليه داخل دولة الأردن

تداول الكثير تفاصيل الاعتداء على مواطن مصري مقيم في الأردن في الفترة الأخيرة، حيث أكدت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج في هذا الصدد على أن هذا المواطن حاليا يتم علاجه على نفقة الدولة الأردنية ، كما تم إلقاء القبض على الأشخاص المرتكبين لهذا الحادث، ولكن تصدرت الصحف المصرية أنباء عاجلة عن وفاة المواطن المصري وهو الذي تعرض لهذا الاعتداء في الأردن، ويتم حاليا استكمال باقي الإجراءات من أجل نقله إلى مصر، ولمعرفة كافة التفاصيل يرجي زيارة المقال الرئيسي من هنا.