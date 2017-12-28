“نقابة تجار المحمول والاتصالات” تعلن عن إيقاف شرائح الهواتف المجهولة الهوية

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تابع موقع مصر 365 تأكيد النقابة العامة لتجار المحمول والاتصالات على أن “الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات” ووزارة الاتصالات والمعلومات قد أعلنت عن استجابته لمطالب النقابة العامة لتجارة المحمول والاتصالات في بيان رسمي قد تم إصداره في وقت سابق خلال الأسبوع الجاري، ينص على وقف شرائح الهواتف المحمول المجهولة الهوية، والتي لم يتم تسجيل بيانات رسمية لها، حيث أن هذه الشرائح المجهولة المستخدم لها تأثير سلبي على الأمن القومي.

وأعلنت النقابة العامة لتجار المحمول والاتصالات أن “وزارة الاتصالات والمعلومات” قد أقرت خلال فعاليات اجتماعها الطارئ الذي تم عقده منذ أيام قليلة ماضية بالاكتفاء بالعمل على توزيع 50 شريحة للهاتف المحمول للتاجر المعتمد ليتم تفعيل هذه الخطة تبعا للرقم القومي للمستخدم خلال الشهر واحد وبدءاً من شهر يناير القادم من العام الجديد 2018.

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وأعلن رئيس النقابة العامة لتجار المحمول والاتصالات حمد النبراوي أن النقابة دائما ما تقف في جانب المواطن، وأطلقت تحذر من انتشار شرائح المحمول لشركات المحمول الأربع بشكل عشوائي تتراوح ما بين مليون إلى اثنين مليون شريحة بدون بيانات صحيحة للمستخدم.

وأشار حمد النبراوي أن شركات المحمول الأربع في السوق المصرية تتجه إلى تسجيل خطوط المحمول الجديدة خلال شهر أبريل القادم من العام الجديد من خلال بصمة العين وكذلك بصمة اليد، وهو الأمر الذي سوف يؤدي إلى انهاء حالة الانفلات والفوضى التي يشهدها قطاع الاتصالات في جمهورية مصر العربية في الوقت الحالي من خطوط مجهولة ببيانات مستخدم غير صحيحة ويصل عددها نحو مائة مليون جنيه على أن تتحمل هذه التكلفة شركات الاتصالات الأربع العاملة في السوق المصري.

وأكد حمد النبراوي أن الخطوات الإيجابية لمنع الخطوط مجهولة هوية المستخدم لن تتم إلا من خلال إجراءات قوية وفعالة للحد من جرائم السرقات وكذلك الإرهاب والمعاكسات، وأكد قائلاً “إن هناك تعاون ما بين رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المهندس مصطفى عبدالواحد، ومدير الإدارة العامة لمباحث الاتصالات ولجنة الأمن القومي اللواء جمال مختار، ورئيس جهاز حماية المستهلك اللواء عاطف يعقوب من أجل بحث سبل تفعيل الإجراءات القانونية المتخذة عبر النيابات على مستوى المحافظات ضد القائمين على بيع خطوط المحمول بالتحايل أو التزوير باستخدام بيانات بطاقة الرقم القومي أخر لا يخص العميل الفعلي أو مشترك خط الهاتف المحمول”.

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