وزارة التضامن الاجتماعي تكشف عن تفاصيل “معاش الكرامة”

Advertisements

أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي أن معاش الكرامة هو من أولويات الوزارة، و تحرص دائماً على تقديم المزيد للمواطن البسيط، والمعروف أن وزارة التضامن الاجتماعي هي الوزارة التي تسعى جاهدة في عمل كل الأمور التي تُسهل على المواطن البسيط في تيسير حياته، ولأن المواطن المصري يستحق هذا، أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن معاش الكرامة”، سيشهد تعديل شامل وكبير من أجل تحسينه.

وأضافت أن معاش الكرامة” سيطبق في جميع محافظات مصر، وذلك من أجل القضاء علي الفقر، وفي ذات السياق أوضحت الوزيرة أن المعاش سيتم تطبيقه علي المستحقين فقط، وأيضاً على ذوي الاحتياجات الخاصة، كما أن الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي تسعى دائماً إلى الأفضل في تطبيق معاش التضامن الاجتماعي الذي يخص الفقراء.

Advertisements

وتقوم الوزيرة بمزيد من المجهودات الواسعة من أجل أخذ المستحقين حقوقهم، لأن المواطن البسيط لا يملك أى شئ، قامت وزارة التضامن الاجتماعي بعمل معاش” الكرامة” من أجل تحسين حياة المواطن البسيط، في ظل هذا الغلاء الفاحش، ودائماً تحرص وزارة التضامن الاجتماعي علي الاهتمام بمعيشة الفقراء.

اقرأ ايضًا.. تعرف على خطوات وشروط الحصول على قرض من بنك ناصر لأصحاب المعاشات

معاش “الكرامة”، تم تنفيذ معاش الكرامة” من قبل وزارة التضامن الاجتماعي، من أجل تحسين معيشة المواطن البسيط، ولأن هناك العديد من المواطنين لا يستطيعون أن يعملوا، وهناك من المواطنين من هم من ذوى الاحتياجات الخاصة ولم يعملوا أيضاً، لذلك طبقت وزارة التضامن الاجتماعي معاش “الكرامة” من أجلهم لكي يعيشوا حياة كريمة.

وعن شروط معاش الكرامة”، ومن الخطوات التي يجب تنفيذها من أجل الحصول علي معاش الكرامة”، وعلي من يتقدم للحصول علي المعاش يجب أن يأتي بالأوراق المطلوبة وهي، شهادة الميلاد الخاصة به، إيصال ” كهرباء، مياه، غاز” الأ يكون مر عليه أكثر من 3 شهور، وأيضاً شهادات ميلاد الأبناء، وأصل وصورة بطاقة الرقم القومي.

وإذا كان المتقدم للمعاش مريض عليه أن يأتي بتقرير طبي يفيد حالة مرضه، القضاء على الفقر، جاء معاش ” الكرامة” من أجل الموطن تحسين حياة المواطن البسيط، وأيضاً للقضاء على الفقر، وجاء للحفاظ على كرامة المواطن أيضاً.