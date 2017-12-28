معلومات الوزراء يكشف حقيقة زيادة الأسعار بالمجمعات الاستهلاكية

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أصدر اليوم مركز المعلومات بمجلس الوزراء بيان يكشف فيه النقاب عن شائعة المتداولة علي عدد من المواقع الإلكترونية وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي عن عزم الحكومة بزيادة أسعار السلع الغذائية بالمجمعات الاستهلاكية بنسبة تتراوح ما بين 5% إلى 7% وذلك اعتبارا من شهر يناير المقبل.

وقد نفي بيان معلومات مجلس الوزراء هذه الشائعة حيث تواصل المركز مع وزارة التموين والتي أكدت أن تلك الأنباء غير صحيحة بالمرة موضحة أن أسعار السلع الغذائية بالمجمعات الاستهلاكية غير متغيرة أو مقرر عليها زيادة بل أن هناك بعض السلع أسعارها انخفضت مثل أسعار الدواجن فأصبح سعرها 29 جنيه للكيلو وبذلك انخفض سعر كيلو الدواجن 2 جنيه مشيرة إلى ثبات أسعار اللحوم السودانية ليباع كيلو اللحم بسعر 85 جنيه.

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وأشارت وزارة التموين أنها قامت بعدد من الإجراءات الرقابية بهدف ضبط منظومة الأسعار علي رأسها إصدار قرار يلزم شركات ومصانع السلع الغذائية بكتابة الأسعار على عبواتها لإحكام الرقابة على الأسواق وضمانا لتوفر المنتج بها بالإضافة إلى حماية المنافسة بين المصنعين والقضاء على الاحتكار بالأسواق.

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وأضافت الوزارة أنها قامت بتشييد قاعدة سلعية كبيرة ووفرت آليات التكامل بين جميع الأجهزة التنفيذية المختصة فضلا عن إلزامها الشركات سواء المنتجة أو المستوردة أن تصدر فواتير ضريبية تتضمن البيانات التي تبين سعر بيع المصنع للسلعة والسعر المقترح لبيعها للمستهلك وذلك بهدف توفير الحرية أمام المواطن في شراء السلعة المناسبة له و معرفة سبب اختلاف أسعارها من مكان لأخر والتحكم في تضخم الأسعار.

وناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام سواء المكتوبة ووسائل التواصل الاجتماعي بضرورة تحري الموضوعية والدقة خلال نشر الأنباء عنها والتواصل مع الجهات المختصة بالوزارة للتأكد من صحة تلك الأنباء قبل نشرها معلومات مغلوطة قد يسفر عنها إثارة الفوضى وغضب المواطنين.

كما طالبت الوزارة من المواطنين بضرورة الإبلاغ في حالة اكتشافهم وجود تلاعب بالأسعار أو زيادة بها عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني لـ بوابة الشكاوى الحكومية أو إجراء اتصال هاتفي علي رقم الخط الساخن للوزارة 16528.

والجدير بالإشارة أن وزارة التموين تهدف في الوقت الحالي إلى تطوير المجمعات الاستهلاكية بجميع محافظات مصر وطرح بها المزيد من السلع الغذائية المختلفة.