أخبار الطقس اليوم الجمعة 29/12/2017.. درجات الحرارة المتوقعة على محافظات مصر

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جاء في البيان الصادر عن أخبار الطقس اليوم الجمعة المتوقعة من قبل خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أنه سوف يسود خلال اليوم الجمعة على شمال البلاد طقس معتدل وسوف يمتد حتى شمال الصعيد، كما يتوقع أن يسود طقس دافئ على كلاً من جنوب الصعيد في ساعات النهار، ويكون شديد البرودة في ساعات الليل، مما يؤثر على حركة الملاحة البحرية ويظهر الصقيع على المناطق التابعة إلى وسط سيناء.

كما ورد أنه سوف تقل خلال اليوم الجمعة الرؤية في الساعات الأولى من اليوم بسبب الشبورة المائية، على أغلب المناطق في شمال البلاد، كما أنه يمتد حتى يصل إلى شمال الصعيد، كما يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أنه سوف تظهر كلاً من السحب المنخفضة بالإضافة إلى السحب المتوسطة خلال اليوم متأثرة بحالة الطقس على شمال البلاد، كما يتوقع أن تمتد حتى شمال الصعيد.

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وأنه بالنسبة إلى حركة الرياح فقد جاء أنها سوف تكون معتدلة ثم تنشط حركتها على غرب البلاد، وبالنسبة إلى حركة الرياح فقد جاء أنها سوف تكون مثيرة لكلاً من الرمال والأتربة على أقصى الغرب، وفيما يخص حالة البحرين المتوسط بالإضافة إلى حالة الأحمر، أنه يُتوقع خلال اليوم أن ترتفع حركة الموج فيها على كلاً من البحر المتوسط بالإضافة إلى البحر الأحمر خلال اليوم ما بين متر ونصف المتر إلى مترين.

وأنه سوف ترتفع حركتها على البحر الأحمر خلال ساعات النهار ما بين متر إلى متر ونصف المتر، أما فيما يخص حالة الرياح فقد جاء أنها سوف تكون سطحية على أغلب المناطق في البحر المتوسط وأنها سوف تكون جنوبية غربية وعن حالة الرياح ورد أنها سوف تكون سطحية خلال اليوم على سواحل البحر الأحمر بحيث تكون شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة خلال ساعات اليوم الجمعة كما ورد في أخبار الطقس اليوم أنها كالتالي:

مطرح 10 19

بورسعيد 15 20

القاهرة 12 20

وسط الدلتا 11 20

الإسكندرية 12 19

بلطيم 15 20

دمياط 14 20

السلوم 10 18

سيوة 5 19

الإسماعيلية 9 20

السويس 9 21

العريش 7 20

رفح 6 19

نويبع 18 26

طابا 10 21

رأس سد 13 21

نخل 6 19

شرم الشيخ 18 25

كارتين 5 18

الطور 10 22

الغردقة 15 24

بني سويف 11 20

مرسى علم 17 25

الفيوم 11 21

المنيا 10 10

أسوان 12 12

أسيوط 9 9

سوهاج 11 11

رأس حدربة 19 19

أبو سمبل 13 13

قنا 11 11

الأقصر 11 11

أبو رماد 20 20

الوادي الجديد 10 10

شلاتين 22 22

حلايب 22 22.