وزارة التموين تؤكد على بدء صرف السلع المدعمة لجميع المواطنين يوم الأثنين القادم

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يبحث جميع المواطنين حالياً عن الموعد الخاص والمقرر لصرف العديد من السلع التموينية المدعمة وهذا ما يقدم إليهم من خلال بطاقة التموين، لذلك فسوف تقوم الشركة القابضة للصناعات الغذائية داخل وزارة التموين والتجارة الداخلية ببدء صرف جميع السلع التموينية المدعمة وهذا يكون من خلال جميع المقررات الهامة الخاصة بشهر يناير القادم.

ويتم صرف السلع المدعمة من خلال شركتي الجملة المصرية والعامة ومن المقرر أن يقوم بقالي التموين ومنافذ التوزيع في جميع محافظات الجمهورية بصرف جميع السلع التموينية، وهذا يكون لجميع المواطنين أصحاب البطاقات التموينية وهذا خلال شهر يناير القادم، ويكون من خلال قيمة الدعم الذي يتم تخصيبها لجميع المواطنين الذين يملكون بطاقات تموينية والدعم هو 50 جنيهاً للفرد.

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ومن الجدير بالذكر أيضاً أن من جانب رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية داخل وزارة التموين والتجارة الداخلية، يتم توفير وتقديم جميع السلع المدعمة والتموينية لجميع المواطنين الذين يملكون بطاقات تموين ويكون هذا يوم الأثنين القادم أول شهر يناير والعام الجديد، ويتم صرفها وتقديمها لجميع منافذ التوزيع و أصحاب البطاقات التموينية وهذا يكون بعد توفير جميع السلع.

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كما أنه يتم صرف جميع السلع الأساسية بصفة خاصة وهي مثل السكر والمكرونة والأرز والزيت وهي من أهم السلع الذي يحتاج إليها جميع المواطنين المصريين، وهذا يكون بجانب تقديم العديد من السلع الأخرى المقدمة لجميع الأشخاص والخاصة بما يسمي نقاط الخبز وهي الذي يريد جميع المواطنين الذين لديهم بطاقات تموينية الحصول عليها دائماً.

يذكر أيضاً أنهم يريدون تقديم هذه السلع لجميع المواطنين أول الشهر وأول السنة الميلادية الجديدة لوجود العديد من الأعياد، وتوفير جميع الاحتياجات الخاصة بالمواطنين للاحتفال بالأعياد الخاصة بالأقباط وتوفير لهم جميع السلع الأساسية الذين يحتاجون إليها، لذلك وزارة التموين تعمل على إتاحة وتوفير جميع السلع التموينية لهم باستمرار خاصة مع اقتراب الأعياد والمناسبات الهامة.

وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي مصيلحي كان قد قدم قرار بتخفيض سعر زيت عباد الشمس تحيا مصر من 20.5 إلى 20 جنيهاً فقط، ويتم توفيره على البطاقات التموينية داخل جميع المنافذ الخاصة بالمجمعات الاستهلاكية وفروع شركتي الجملة المصرية والعامة وهذا يكون أعتباراً من يوم الأثنين القادم وهو يوم في شهر يناير.