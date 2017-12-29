شركات المحمول تؤكد أنه لا يوجد لديهم أي تعليمات خاصة بتسجيل بصمة اليد أو العين للعملاء الجدد

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تبحث جميع شركات المحمول عن تقديم أفضل التقنيات الحديثة داخل جميع الهواتف التي تقدمها وتطرحها لجميع عملائها في كافة أنحاء العالم، وتعمل دائماً على تطوير كل ما لديهم من خدمات ووظائف لضمان تقديم أفضل مستوى من الخدمات لجميع الأشخاص الذين يريدون اقتناء أفضل الهواتف المحمولة المقدمة إليهم من داخل جميع الشركات التي تقوم بصناعته وتصديره للعالم بأكمله.

لذلك فقامت شركات المحمول بتقديم تصريح خاص بها أنها لم تتلقي أي تعليمات خاصة بتغيير المنظومة لتسجيل جميع العملاء الجدد، وهي تصبح ببصمة اليد أو العين وهذا على عكس طريقة التسجيل المعتادة، وهي التي تعتمد على بيانات الرقم القومي وهي من العناصر التي تتواجد لتسجيل الدخول والذي يعتمد عليها الكثير من الأشخاص في كل مكان.

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وصرح أيضاً مصدر داخل أحدي شركات المحمول أنه إذا تم تغيير المنظومة الخاصة بالتسجيل سوف تستجيب الشركات جميعها بشكل عاجل وسريع، وذلك لأن هذه المسألة تتعلق بالعديد من القرارات الخاصة بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ولابد من تطبيقها بشكل عاجل، وهذا ما يتم تقديمه داخل جميع شركات المحمول الذين يبحثون دائماً عن التطور والريادة.

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وأكد أنه لم يتم إخطارهم بأي تعديلات على المنظومة حتى وقتنا هذا، وذكر المصدر أيضاً أن الشركة لا تسمح بتسجيل أي مشترك جديد بدون وجود العديد من البيانات الخاصة به، وأيضاً أكد على أن الجهاز القومي يقوم بمراجعة هذا بشكل دوري ومستمر وتقديم ومراجعة جميع البيانات الخاصة بالعملاء وهذا لضمان تقديم أفضل مستوى لهم والعمل على حمايتهم دائماً.

جديراُ بالذكر أيضاً أن جميع التقارير الاخبارية الذي وقعت على أثر حديث مصادر داخل قطاع الاتصالات، أنه يتم تطبيق منظومة حديثة لشراء خطوط المحمول وهذا يكون من خلال التسجيل ببصمة اليد أو العين، ويكون هذا لمنع التلاعب بالخطوط المسجلة وزيادة الأمان لجميع المستخدمين في كل مكان وهذا ما سوف يتم البحث وراء تطبيقه خلال الفترة القادمة.

وأيضاً أن يتم أستخدام تلك المنظومة وشراء العديد من الأجهزة الحديثة الذي تقرأ بصمة العين أو اليد، وهي الذي تكلف الشركات المنتجة مبالغ مالية ضخمة وهذا في حال تطبيقها وتم التأكيد على ذلك من خلال أحد المصادر داخل شركات المحمول، ويتم العمل دائماً على تقديم وتطبيق الكثير من التطبيقات والنشاطات المختلفة على الهواتف المحوله التي تجعله أكثر أماناً.