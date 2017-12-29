الأرصاد الجوية تطرح المناطق المعرضة لسقوط الأمطار ليلة رأس السنة الميلادية

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ساعات قليلة تفصلنا عن نهاية السنة الميلادية 2017 ونستقبل عام جديد 2018 وفي هذه الأيام تشهد جميع المحافظات المصرية حالة من عدم الاستقرار، وفي ظل الاحتفال برأس السنة الميلادية الجديدة وأعياد الأقباط يشغل بال الكثير منا حالة الطقس والمناخ، لذلك فسوف نقدم لكم اليوم رأي خبراء الأرصاد في الطقس والأماكن الذي تسقط عليها الأمطار في ليلة رأس السنة.

وقامت هيئة الأرصاد الجوية برئاسة الدكتور أحمد عبد العال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية بالكشف عن حالة الطقس في جميع المحافظات المصرية ليلة رأس السنة، وأكد أنه من المتوقع سقوط أمطار غزيرة في هذه الليلة على العديد من المناطق ومنها السواحل الشمالية للبلاد وأيضاً محافظات الوجه البحري ودرجات الحرارة في هذا اليوم لن تختلف كثيراً عن درجات هذه الأيام.

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ويريد حالياً جميع الأشخاص معرفة حالة الطقس بسبب الاحتفال بالأعياد وجميع المناسبات الخاصة بالأخوة الأقباط، وتشهد البلاد خلال هذه الأيام حالة من عدم الاستقرار في جميع محافظات الجمهورية وخاصة الوجه البحري فيكثر بها العديد من السحب المليئة بالأمطار، وحالة من التقلبات التامة في حالة البحار والرياح لذلك فتقوم هيئة الأرصاد الجوية بتقديم نصيحة لجميع المواطنين بارتداء ملابس ثقيلة لتفادي حالة الصقيع المتواجدة حالياً.

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كما أن عبد العال أضاف أن حالة الطقس ستكون معتدلة يومي الجمعة والخميس وهذا على شمال البلاد وحتى الصعيد أثناء النهار، ولكن أثناء فترة الليل سوف يكون الطقس شديد البرودة على جميع أنحاء الجمهورية وخاصة في الساعات المتأخرة من الليل والساعات الأولى من الصباح، لذلك لابد من أخذ جميع الاحتياطات الخاصة بهذا المناخ والعمل على تفادي الخروج في ساعات متأخرة من الليل أو الساعات الأولي من الصباح.

جديراً بالذكر أيضاً أن عبد العال أكد خلال مداخلة تليفونية له عبر إحدي البرامج التليفزيونية حذر جميع المواطنين من الشبورة المائية والضباب، وهي تكون في الساعات المتأخرة من الليل وتستمر الساعات الأولى من الصباح وهي تسبب العديد من الكوارث التي تحدث على جميع الطرق الزراعية والصحراوية، وناشد جميع سائقي المركبات أن يتوخوا الحذر جيداً وهذا أثناء القيادة وأن يسيروا ببطئ حتي لا تنتشر الحوادث على الطرق.