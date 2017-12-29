أخبار مصر اليوم الجمعة 29/12/2017.. أهم ما ورد في الصحف المصرية

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تستمر الأحداث في جمهورية مصر العربية على مدار الساعة بين سياسية واقتصادية واجتماعية، حيث تتصدر الصحف المصرية بشكل دائم مختلف أخبار مصر اليوم سواء المتعلقة منها بالشأن الداخلي او الخارجي، بالإضافة إلى الأنباء والشائعات التي قد تصدر في بعض الأحوال بشأن بعض الأحداث الهامة بالبلاد، وعلى هذا نستعرض لكم من خلال منصة موقعنا مصر 365 أخر ما ورد في الصحف المصرية.

أخبار مصر اليوم الجمعة 29/12/2017: معلومات مجلس الوزراء يكشف حقيقة شائعة انخفاض منسوب مياه نهر النيل

ورد أن مركز معلومات مجلس الوزراء قد رفع الستار عن حقيقة الشائعات والصور المتداولة في الفترة الأخيرة بشأن انخفاض منسوب مياه نهر النيل في مصر والتي قد ذكر فيها أنه انخفض بشكل كبير مما ترتب علي ذلك ظهور عدد من الجزر النيلية، وتنبأ البعض بأن مصر معرضة في الوقت الراهن إلى حدوث الجفاف، ولمعرفة كافة التفاصيل يرجي زيارة المقال الرئيسي من هنا.

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أخبار مصر اليوم الجمعة 29/12/2017: “كنيسة مارمينا” بحلوان تتعرض لحادث إرهابي يسفر عن استشهاد مجندين وضابط

تمكنت القوات المصرية من السيطرة على حادث إرهابي جديد استهدف كنيسة بحلوان، وقد نتج عن هذا الاستهداف قتل إرهابي حيث عثر معه على عدد من القنابل، بعد أن قام بإطلاق النيران على القوات الأمنية المكلفة بحراسة الكنيسة، ولمعرفة كافة التفاصيل يرجي زيارة المقال الرئيسي من هنا.

أخبار مصر اليوم الجمعة 29/12/2017: تعرف على حكم مباراة اليوم بين الأهلي وبتروجيت

في إطار فعاليات مباراة النادي الأهلي القادمة والمقررة تحت قيادة المدير الفني حسام البدري في الإسكندرية أمام لاعبي فريق بتروجيت، خلال مساء اليوم الجمعة، تم الكشف عن اسم حكم هذا اللقاء المميز من قبل لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، ولمعرفة كافة التفاصيل يرجي زيارة المقال الرئيسي من هنا.

أخبار مصر اليوم الجمعة 29/12/2017: إجراءات اقتصادية صعبة تثقل كاهل المصريين العاملين في المملكة العربية السعودية خلال عام 2018

في إطار خطة المملكة العربية السعودية للإصلاح الاقتصادي فى البلاد والتي بدأت بها خلال الفترة الماضية، ينتظر المصريين في المملكة السعودية العديد من القرارات الجديدة والصعبة والتي سوف يتم تطبيقها طبقا لخطة الحكومة فى الفترة القادمة، ولمعرفة كافة التفاصيل يرجي زيارة المقال الرئيسي من هنا.