وزارة الإسكان تعلن عن حاجتها لشغل بعض الوظائف القيادية بالديوان العام

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قامت وزارة الإسكان الاجتماعي والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالاعلان عن بعض الوظائف القيادية المتاحة موازنة ديوان عام التعمير التابع للوزارة وأوضحت من خلال الإعلان أنها بحاجة إلي رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية، رئيس للتنمية الإدارية، موظف لإدارة التمويل الخارجي، موظفين لإدارة الشئون القانونية، موظفين لإدارة شئون مجلس الشعب والتنظيمات الحزبية، وكذلك لإدارة شؤون الاحتياجات ومواد البناء وموظفين بالشركات المشتركة وكافة الهيئات الحكومية.

وقامت ايضا بالاعلان عن حاجتها لوظائف بدرجة مدير عام وذلك لإدارة شئون مجلس الشعب والتنظيمات الحزبية، ومدير عام إدارة المواد العامة للبناء وكذلك الإدارة العامة للمتابعة والتقييم، وموظفين بإدارة البيانات والإحصاء وأيضا مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والشكاوى.

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وذكرت وزارة الإسكان ، عن من يرغب في تقديم لشغل الوظائف القيادية التي بحاجة لها الوزارة على تقديم الطلبات الي الامانة الفنية للجنة المخصصة للوظائف القيادية بديوان عام الوزارة، وذكرت الوزارة أن آخر موعد لاستقبال طلبات التقديم من المواطنين هي شهر بداية من اول العام أي حتى نهاية شهر يناير.

وعلي صعيد آخر قامت مديرية الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالجيزة،بالاعلان عن حاجتها لشغل الوظائف القيادية وذلك طبقا للقانون رقم 81 لسنة 2016 وطبقا للائحة التنفيذية من القانون رقم 5 لسنة 1991، لذلك قامت المديرية بالاعلان عن حاجتها لشغل تلك الوظائف وجاءت الوظائف حول مدير عام الإدارة العامة للإسكان، وذكرت أن يقوم بتقديم الطلب الي محافظ الجيزة باسم اللواء محمد كمال الدالي.

وأوضحت المديرية من خلال الإعلان أن الشروط المطلوبة والتي يلزم توافرها ليقوم الشخص بالالتحاق بوظيفة مدير عام المديرية، يمكن معرفتها كاملة من خلال المديرية وعلية أن يقوم بتقديم الطلب الي الإدارة الفنية للجنة المتخصصة للوظائف القيادية بالإدارة العامة للموارد البشرية.

وأكدت المديرية على انها لن تقوم بقبول اي طلبات لا تستوفي الشروط المطلوبة للالتحاق بالوظيفة، أو الطلبات التي تقدم بعد انتهاء الوقت المحدد لتقديم الطلبات أو الطلبات الواردة من خلال البريد الإلكتروني.

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