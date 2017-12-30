وزارة التموين تقرر تطبيق قرارات جديدة لها خلال الساعات القادمة

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قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية باتخاذ الكثير من القرارات الخاصة بضبط الأسواق وتعديل المنظومة التموينية وسوف يتم تطبيقها في شهر يناير المقبل، وهي من الأشياء الهامة التي يبحث عنها جميع المواطنين حتى يحصلون على أفضل مستوى المنظومة التموينية.

وأول هذه القرارات هو الإعلان عن الأسعار على السلع والمنتجات وهذا ما أكد عليه وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، وسوف يتم تطبيقه يوم 1 يناير 2018 وهو الذي يلزم جميع التجار بالإعلان عن السعر الخاص بالمنتج وتوضيحه على جميع السلع، وأيضاً وضع فاتورة ضريبية لها ويؤدي هذا إلى أختفاء السلع أو أرتفاع أسعارها وهذا ما تقوم به الحكومة.

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ثانياً أن وزير التموين قرر البدء في تطبيق المنظومة الخاصة بصرف جميع السلع التموينية الجديدة لجميع البقاليين التموينيين ويكون هذا بدءاً من يوم 1 يناير 2018، وهذا وفقاً للعديد من القواعد الخاصة بالمحاسبة الاقتصادية وهذا ما تكلفة المحافظة من تقديم أموال الدعم وحق جميع البقالين في الحصول على هامش الربح المناسب وتقديم أفضل خدمة وجودة المنتجات والسلع.

ثالثاً لن يسمح لأي بقال تمويني إستلام العديد من البضائع من داخل وشركتي الجملة المصرية والعامة، وهذا بعد تسديد التأمينات خلال الفترة القادمة ودفع الثمن الخاص للبضائع بشكل نقدي، وهذا يكون لمن يتأخر عن السداد في الموعد المخصص لذلك، ولن يتم السماح بتشغيل أي ماكينة خاصة بالصرف للبقالين المخالفين لجميع التعليمات.

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رابعاً تم توجيه العديد من التعليمات الخاصة بإعادة جميع المحذوفين من بطاقة التموين والذي تم حذفها بشكل عشوائ وهذا بدون سبب قانوني في أول يناير، ووجود قاعدة للبيانات الكاملة لجميع المستفيدين من الدعم الخاص بالسلع التموينية داخل هيئة الرقابة الإدارية وهذا يكون بداية من استخدام الكارت الذكي الذي يساعد في صرف السلع التموينية.

خامساً تم التأكيد على وجود نظام جديد في استخراج البطاقات التموينية ويطبق أعتباراً من أول يناير المقبل، وتم التأكيد على أن المواطن لابد وأن يذهب إلى مكتب التموين داخل جميع المحافظات الذي يريد الصرف منها، ولابد وأن يحضر معه رقم هاتف محمول مسجل بأسمه أو إسم أحد أفراد الأسرة المتواجدة في البطاقة وصورة البطاقة الشخصية وإيصال كهرباء.

سادساً وأخيراً تم التأكيد على أن وزارة التموين والتجارة الداخلية سوف تنتهي من تحديث قاعدة البيانات الخاصة بجميع المستفيدين من الدعم، وأيضاً أن يتم البدء في إضافة جميع المواليد الجدد وهذا يكون أبتداءً من أول شهر يناير القادم.