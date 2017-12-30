اخبار الطقس اليوم السبت 30/12/2017.. درجات الحرارة المتوقعة على محافظات مصر

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ورد فى البيان الصادر من خبراء هيئة الأرصاد الجوية أنه يتوقع أن يسود خلال اليوم السبت أغلب المناطق في شمال البلاد طقس معتدل، كما ورد في أخبار الطقس اليوم أنه سوف يمتد حتى يصل إلى شمال الصعيد، على أن يسود الطقس دافئ علي جنوب الصعيد وذلك بالنسبة إلى ساعات النهار، ثم يصبح مائل للبرودة في أول ساعات الليل.

كما جاء في تصريحات خبراء هيئة الأرصاد الجوية أنه سوف تقل عملية الرؤية الصباحية بسبب الشبورة المائية وذلك في ساعات الصباح علي أغلب المناطق في شمال البلاد وأنه سوف تمتد حتى تصل إلى شمال الصعيد، وأنه سوف تظهر كلا من السحب المنخفضة والسحب المتوسطة على أغلب المناطق في شمال البلاد، كما يتوقع أن تكون متكاثرة خلال اليوم على السواحل الغربية مع وجود توقعات بسقوط الأمطار ايضًا.

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وعن حركة الرياح المتوقعة ورد أن أغلبها سوف يكون \بقا لما ورد في أخبار الطقس اليوم أنها سوف تكون جنوبية غربية معتدلة كما يتوقع الخبراء أن تنشط خلال اليوم على أغلب السواحل الغربية وبالنسبة إلى الحركة على خليج السويس من المتوقع أن تؤثر على حركة الملاحة البحرية وخاصة على المناطق في غرب البحر المتوسط .

وفيما يخص حالة البحر المتوسط فقد أكد بيان هيئة الأرصاد الجوية أنه سوف يكون معتدل إلى مضطرب، كما يتوقعوا أن ترتفع حركة الموج المتوقعة وتصل من مترين الى مترين ونصف، وفيما يخص حرة الرياح فقد جاء أنها سوف تكون سطحية جنوبية غربية، وبالنسبة إلى حالة البحر الاحمر فقد جاء أنها سوف تكون معتدلة ثم تتغير وتصبح مضطربة وأنه سوف ترتفع حركة الموج فيه خلال اليوم من مترين الى مترين ونصف وعن حركة الرياح ورد أن أغلبها سوف تكون سطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة الصغرى العظمى المتوقعة خلال ساعات اليوم السبت كما أعلن عنها خبراء هيئة الأرصاد الجوية على محافظات ومدن مصر فهي كالتالي:

وسط الدلتا 13 18

الإسكندرية 09 19

القاهرة 14 19

بلطيم 14 19

سيوة 04 18

مطروح 09 18

السلوم 06 17

بورسعيد 16 20

رفح 09 19

دمياط 15 20

العريش 10 20

الإسماعيلية 10 20

طابا 12 19

نويبع 17 22

رأس سدر 15 19

كاترين 13 21

السويس 10 20

نخل 10 18

الفيوم 12 20

الطور 13 22

مرسى علم 18 24

المنيا 12 19

بنى سويف 12 20

شرم الشيخ 18 25

الغردقة 16 24

الأقصر 12 25

أسيوط 08 20

سوهاج 9 22

قنا 11 24

الوادي الجديد 11 21

أسوان 16 26

أبو سمبل 12 26

ابو رماد 19 24

راس حدربة 19 25

شلاتين 20 25

حلايب 21 24.