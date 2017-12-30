أخبار مصر اليوم السبت 20/12/2017.. أهم ما ورد فى الصحف المصرية

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تتنوع أخبار مصر على صفحات المواقع والصحف المصرية بشكل دائم، حيث تشغل الساحة في الوقت الراهن العديد من الأمور الهامة والقوية في مختلف المجالات، سواء كان منها السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو المتعلقة بالجوانب الرياضية لمختلف الأندية في مصر، بجانب الشأن الخارجي والتطورات الدائمة والمستمرة حتي الآن بها، ولهذا نستعرض لكم من خلال هذا المقال اليومي أبرز ما جاء في الصحف المصرية.

أخبار مصر اليوم السبت 30/12/2017.. “هبوط الدولار” مسجلاً أدنى مستوى له منذ عام 2003

أعلنت المؤشرات الاقتصادية أنه قد شهد سعر الدولار هبوط صادم خلال تعاملاته المالية التي جرت بالأسواق، حيث وصل هذا الهبوط إلى أقل مستوى قد سجله سعر الدولار منذ ثلاثة أشهر في إطار التعاملات اليومية أمام سلة العملات الرئيسية، ولمعرفة كافة التفاصيل يرجي زيارة المقال الرئيسي على موقعنا مصر 365 من هنا.

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أخبار مصر اليوم السبت 30/12/2017: “جنايات القاهرة” تصدر حكم على “محمد مرسي” بالحبس 3 سنوات لإهانة القضاء

صدر حكم قضائي جديد من “محكمة جنايات القاهرة” اليوم ضد الرئيس السابق “محمد مرسي عيسى العياط”، بالحبس المشدد لمدة 3 سنوات، في القضية المتعلقة بـ “إهانة القضاء”، بعد الاطلاع رسميا على كافة أوراق القضية، ولمعرفة كافة التفاصيل يرجي زيارة المقال الرئيسي على موقعنا مصر 365 من هنا.

أخبار مصر اليوم السبت 30/12/2017: “الصحة” تعلن لا زيادة جديدة في أسعار الدواء خلال الفترة القادمة

قام السيد وزير الصحة والسكان بالتأكيد في أحدث تصريحاته المتعلقة بشأن أسعار الأدوية في مصر، أنه لا يوجد أي زيادة جديدة على أسعار الدواء في مصر، كما أكد على عدم وجود أي نواقص في الأدوية في كافة الصيدليات والمحافظات، كما اكد على العمل على خفض أسعار بعض الأدوية وتسعيرها في الفترة القادمة، ولمعرفة كافة التفاصيل يرجي زيارة المقال الرئيسي على موقعنا مصر 365 من هنا.

أخبار مصر اليوم السبت 30/12/2017: الأهلي يُعلن عن أسماء اللاعبين المصريين المشاركين معه في ودية أتلتيكو مدريد

فى إطار استعدادات النادي الأهلي إلى مبارة أتلتيكو مدريد القادمة، قام المارد الأحمر بالكشف عن أسماء اللاعبين الذي قد استقرت عليهم القائمة النهائية من أجل المشاركة في هذا اللقاء الهام والمميز، ولمعرفة كافة التفاصيل يرجي زيارة المقال الرئيسي على موقعنا مصر 365 من هنا.