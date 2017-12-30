“مدبولي” يستعرض مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي خلال الـ 3 سنوات ماضية

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تابع موقع مصر 365 قيام وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور “مصطفى مدبولي” بعرض جميع إنجازات الوزارة المتمثلة في الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات الإسكندرية، ومحافظة القاهرة، خلال الثلاث سنوات السابقة، وأشار أنه تم تنفيذ مائة وستة مشروع في أربع محافظات بتكلفة إجمالية تصل على ستة مليارات وخمسمائة وثلاثة وستين مليون جنيه مصري، إلى جانب خمسة وثلاثين مشروع في المدن الجديدة والتي بلغت تكلفتها ستة مليارات، وثمانمائة وثلاثة وأربعين مليون جنيه مصري.

واستعرض “مصطفى مدبولي” خطة “الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي” خلال العام الجديد 2018، والتي من المقرر أن تنتهي في شهر يونيو القادم، وأشار أنه تم تنفيذ مائة وستة مشروع من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي في عدد من القرى والمدن التابعة إلى محافظة الإسكندرية والقاهرة لتخدم 11 مليون 77 ألف مواطن مصري، في ثمانية وعشرين مشروع صرف صحي بتكلفة ثلاثة مليارات وأربعمائة وتسعة وأربعين مليون، بطاقة استيعابية تبلغ ثلاثمائة وواحد وثلاثين ألف متر مكعب في اليوم، وتخدم ثلاثة مليون وثلاثمائة وخمسة وثمانين ألف نسمة.

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أعلنت وكيل أول وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمشرف على قطاع المرافق المهندسة “راندة المنشاوي” أنه تم تنفيذ محطة تعمل على تنقية مياه الشرب في مدينة العاشر من رمضان ضمن منظومة المياه لتخدم ما يقارب من مليون ومائتين ألف مواطن مصري، بالإضافة على إقامة محطة لتنقية مياه في القاهرة الجديدة، وإجراء عدد من التوسعات في محطة مياه الشرب بالفسطاط، بالإضافة إلى إقامة محطة معالجة الصرف الصحي الجنوبية بمدينة السادس من أكتوبر، بالإضافة إلى إجراء توسعات محطة رفع المياه في عين شمس.

وأشار رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي المهندس حسن الفار أن إجمالي الخطة التي سوف يقوم الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي جاءت في عام 2014/ 2015، بقيمة إجمالية أربعة مليارات وعشرة مليون جنيه مصري، وفي عام 2015/ 2016 بقيمة إجمالية تصل إلى أربعة مليارات، ومائتين وسبعة وتسعين مليون جنيه، وفي عام 2016/ 2017 بقيمة إجمالية أربعة مليارات ومائة وخمسة وثمانين مليون جنيه، بنسب إنجاز تتراوح ما بين 110%، 131%، 137%.

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